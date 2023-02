Contribuyentes necesitarán hasta 3 contadores para declaración: IMCP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Debido a una mayor fiscalización que ejercerá el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su Plan Maestro 2023, los contribuyentes ya no van a necesitar un contador sino tres para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, afirmó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

De acuerdo con el Instituto las revisiones ya no se centrarán sólo en las grandes empresas, pues existe la necesidad de intensificar la recaudación de más ingresos tributarios.

De ahí que lo más recomendable es llevar bien la contabilidad, pero con un profesional que esté certificado y tenga ética, consideró.

"Antes se decía que ya no se iba a necesitar de un contador público para la presentación de la declaración anual, ahora se van a requerir dos o tres contadores públicos para poder cumplir con todas las obligaciones", dijo la presidenta del IMCP, Laura Grajeda.

---Contribuyente requiere de más información financiera

En conferencia de prensa, explicó que actualmente los contadores no sólo se dedican a calcular impuestos. "Hoy el contribuyente requiere de más información financiera para tomar decisiones y poder salir de este tema de reactivación económica que sigue viviendo México", aseguró.

Grajeda anticipó que en grandes contribuyentes seguirá fuerte la fiscalización, habrá una vigilancia profunda para el cumplimiento de las obligaciones, con las tasas efectivas de referencia del 2016 hasta el 2021.

Sí será un parámetro importante, no definitivo, pero si será un rango que ayudará para fiscalizar, alertó.

Las cartas invitación también se han incrementado de manera importante, destacó, por lo que consideró importante revisar el Buzón Tributario para cualquier aclaración, y no tomarlo como una "llamada a misa" sino atenderlo de inmediato.

Mencionó que en el programa anual del SAT, se involucra a más administraciones para abarcar a más contribuyentes para completar el 50% de la recaudación.

Hay 40 millones de asalariados cuya retención del impuesto está asegurada, dijo, pero apuntó que este año inicia el dictamen obligatorio para empresas grandes que tengan ingresos acumulables de mil 654 millones de pesos, y para las medianas con ingresos de mil 654 millones de pesos a través del ISIS.

Destacó que el Plan Maestro se ha ido ampliando a más sectores como lo hizo el SAT al incluir ahora a los servicios profesionales.