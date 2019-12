Cooperativistas niegan denuncias en contra de "Billy" Álvarez

Tras un 2019 turbulento y lleno de polémicas, esta mañana se reunieron los cooperativistas del Cruz Azul, quienes respaldaron al director general, Guillermo Álvarez Cuevas.

Al mismo tiempo, en las inmediaciones de un hotel al sur de la Ciudad de México, los disidentes de la cooperativa se manifestaron en contra del también presidente del club de la Liga MX.

Encabezados por Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de "Billy", los socios no opositores negaron que las denuncias en contra del empresario fueran verídicas y rechazaron cada palabra de los protestantes.

En la misma conferencia, se protegió a Víctor Garcés, quien no está reconocido por la Liga MX como vicepresidente de La Máquina; sin embargo, abogaron que no necesita ser socio de la Cooperativa para tomar un cargo en el club de futbol.