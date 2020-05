Coparmex prevé 1.3 millones de desempleados en junio

La crisis que generó la pandemia por el Covid-19, así como la falta de apoyos del Gobierno federal, provocará que en junio se alcance el número de 1.3 millones de personas desempleadas, por lo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a las autoridades federales sumarse a "salario solidario".

Además de que el cierre de empresas de mayo a junio podría ser de 20 mil, sin o con muy poca generación de nuevas unidades económicas, destacó. Considerando que de marzo a abril cerraron 19 mil 667 empresas, aunque se abrieron en ese mismo periodo 12 mil 978.

En videoconferencia, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que "si se mantiene la tendencia que han observado las empresas y el país, si no hay un elemento nuevo, si o si llegaremos al 1.3 millones, no habrá resultados distintos haciendo las cosas iguales"

A cada minuto se pierden 8 empleos, por lo que se lanzó un llamado al gobierno: "Ahórrate el desempleo, rompe la alcancía" porque la solución la tiene el gobierno si subsidiara una parte de los salarios de 19.9 millones de trabajadores formales, afiliados ante el Seguro Social.

Con ello, señaló, el costo máximo que tendría que incurrir el gobierno para implementar esta medida es de 1.2% del PIB, si se considera un gasto mensual de 95 mil 183 millones de pesos durante tres meses.

Pero se pueden agravar las cosas si se extiende por mucho tiempo el regreso, por lo que señaló, es necesario que el gobierno federal frene esta situación con subsidios para apoyar el pago de salarios a los trabajadores.

Lo que se ganaría con subsidios del gobierno a los salarios de los trabajadores evitaría que se pierdan más de 600 mil empleos en 2 meses, apuntó. "Podríamos mantener a más de 1 millón de personas sin hambre", se evitará que vayan a la economía informal, indicó.

La propuesta es que el gobierno subsidie hasta el 50% de los salarios y la empresa el otro 50% de los 13 millones 497 mil trabajadores que ganen de 1 a 3 salarios mínimos; y dar subsidios menores a los 5 millones 340 mil empleados que ganen de 4 a 10 más salarios mínimos y que incluso los de más de 10 salarios deberán de aceptar una reducción temporal, de manera que el gobierno y la empresa otorguen cierto porcentaje.

La analista económica de Coparmex, Mylene Cano, dijo que el escenario es que se pierdan entre 1 y 1.5 millones de empleos, aunque se podría agravar más la situación. Sin embargo, aún no se sabe si en mayo será más fuerte el impacto en el empleo.

"Podríamos decir que (la pérdida de empresas) podría ser inercial, a lo mejor el doble de los 6 mil 800 patrones (que se perdieron entre marzo y abril), pero el problema son las altas (de empresas), en mayo habrá menos altas de las que hubo en abril y al final el saldo va a ser mayor, es preocupante y urge el freno", refirió.