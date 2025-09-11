logo pulso
Cotización del dólar en México alcanza su nivel más bajo

El dólar se cotiza a 18.53 pesos en México, su nivel más bajo desde agosto

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 12:49 p.m.
A
Cotización del dólar en México alcanza su nivel más bajo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales cotiza alrededor de 18.53 pesos por dólar, su menor nivel intradía desde el pasado 13 de agosto, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo se vende en 19 pesos en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.42% u 8 centavos por debajo del cierre del miércoles.

La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.33%, de acuerdo con su índice ponderado.

Lo anterior se debe a que la inflación al consumidor en EU durante agosto estuvo en línea con la expectativa del mercado, lo que mantiene elevada la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa de interés el 17 de septiembre.

Por otra parte, en Estados Unidos se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 6 de septiembre, mostrando un aumento de 27 mil respecto a la semana anterior

La cifra anterior es el mayor incremento desde la primera semana de octubre del 2024, llevando a las solicitudes a ubicarse en 263 mil, su mayor nivel desde la penúltima semana de octubre del 2021.

