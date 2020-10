Covid-19, con siniestralidad histórica en seguros de vida: AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que el Covid-19 registra un alto grado de siniestralidad que supera los registros históricos del comportamiento de los seguros de gastos médicos mayores y de vida.

"No vamos a tapar el sol con un dedo. Evidentemente la siniestralidad de gastos médicos y de vida, está siendo mucho más alta que en la historia de las dos pólizas. Normalmente los seguros de vida, tienen una siniestralidad, independientemente de la compañía que sea, pero como es un dato estadístico, pues cercano a 30%; la enfermedad de Covid-19 ha incrementado ese porcentaje y lo mismo sucede con las pólizas de gastos médicos mayores", explicó el vicepresidente de la AMIS, Édgar Karam.

En el sector de seguros la siniestralidad es definida como la frecuencia en que ocurre un evento que está cubierto por una póliza. En el caso de los seguros de gastos médicos mayores y vida, la siniestralidad es elevada en personas con contagio de Covid-19 y que recurren a un tratamiento así como las personas que han fallecido a causa de la pandemia. "Es obvio que todas las pólizas de vida y todas las pólizas de gastos médicos mayores, están presentando un número mayor de personas lamentablemente que han fallecido, o que lamentablemente han contraído una enfermedad cara", dijo Karam.

Con datos al 12 de octubre, la AMIS tiene registrados 12 mil 847 casos en seguro de gastos médicos, por un monto total de 4 mil 980 millones de pesos, con un costo promedio de 387 mil pesos en atención médica por la enfermedad.

En el seguro de vida, las cifras del organismo muestran 22 mil 552 casos que han fallecido a causa de la pandemia, con un monto reclamado por 4 mil 914 millones de pesos. Debido a que los contagios y el número de muertes se mantienen al alza, Covid-19 registró su segunda semana como el séptimo evento más caro para las aseguradoras en México, al alcanzar un total de 447 millones de dólares y la perspectiva es que se siga incrementando su costo en los próximos meses.

Sobre la posibilidad de que la convivencia de la influenza estacional con Covid-19, pudiera incrementar el impacto para las aseguradoras, en el caso de la primera enfermedad, la AMIS explicó que no incrementa sustancialmente sus costos; no obstante, hizo un llamado a la población mexicana a atender las medidas de prevención ante un escenario de incremento de gastos y la posibilidad de que se presente un rebrote.

"Sí hay el riesgo y ya se está materializando, de personas que se pueden contagiar casi al mismo tiempo y padecer simultáneamente las dos enfermedades. Y esto obviamente que sí es un ataque a las defensas y pues las consecuencias para quienes se enferman al mismo tiempo de las dos enfermedades, pueden causar más problemas y la persona puede estar en mayor riesgo que quien solo se enferma de una sola de estas enfermedades", explicó el director general de la AMIS, Recaredo Arias.