Covid provocará cierre de hasta 300 mil tienditas en 2020: Anpec

La crisis económica y sanitaria desplomó las ventas en las "tiendas de la esquina", lo que provocará que al cierre del año entre 250 mil y 300 mil bajen sus cortinas en definitiva, dijo el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Esa cifra resulta ser el doble de lo que se estimó en julio pasado por la misma organización, lo que bajará a solo un millón el número de tiendas del país.

El mayor cierre de tiendas se dará en el Centro y Sur del país, porque la caída de ventas está ligada a los lugares donde hay más marginación y pobreza en México, dijo en conferencia.

La situación es que el 73.35% de los pequeños comerciantes encuestados en octubre registraron un caída de ventas entre el 30% y 50%, además de que desde marzo casi la totalidad no registra ganancias. Por lo que el 7% de los encuestados dijeron que están a punto de cerrar, comentó.

Todo ello tiene que ver con que cayeron los ingresos de los consumidores y los que tienen dinero prefieren no gastar mucho ante la incertidumbre del futuro. Por lo que el ticket de compra bajó, ya que en promedio se registraban ventas diarias de mil pesos, pero el día de hoy se tienen caídas de 30%, es decir apenas se comercian 700 pesos diarios.

Para los comerciantes será "difícil aguantar" la segunda ola por el Covid-19 "porque el tema fundamental es que hay un hartazgo generalizado en la sociedad, porque nos sorprendió, ha habido muchos mensajes encontrados, falsas expectativas, nos dicen ya vas a salir libre y nunca sales, es mucha zozobra".

Además de que los mensajes del gobierno ya no tienen el eco necesario en la población ante tanto mensaje encontrado.

En la 13° Encuesta que realizó la Anpec en octubre de 2020 a mil 142 comerciantes de Tabasco, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Estado de México, se encontró que los productos empaquetados que más se consumieron fueron: refresco, huevo, leche, botanas, cerveza, panes y cigarros.

Mientras que los que dejaron de consumirse fueron: aseo personal, embutidos, lácteos, dulces, quesos, comida enlatada y limpieza.

Rivera dijo que los productos a granel de mayor consumo fueron: azúcar, arroz y frijol. En tanto que los productos que más incremento de precios registraron en lo que va del año son: huevo, arroz, refresco, jitomate, aguacate, cebolla y limón.

Dijo que hay muchas tiendas que aún no tienen acceso a tecnología y no pueden cobrar con pagos electrónicos como el Codi.

--Nuevo etiquetado

Para los dueños de tiendas el nuevo etiquetado no tiene efectos en las compras de los clientes, dijo el líder de la Anpec.

En la encuesta, el 66.55% dijo que no tiene efecto el etiquetado en la compra de sus clientes, "no tiene mayor efecto en la orientación de sus compras hasta el momento".

El 58.68% dice que no cree que afecte sus ventas, mientras que el 66.52% no cree que éste etiquetado frontal cambie la cultura de consumo, ya que en su mayoría la gente lo que más observa y busca al momento de comprar son precios y marcas.