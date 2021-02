Covid ya es cuarto siniestro más caro para aseguradoras en México: AMIS

La pandemia de Covid-19 sigue rompiendo todos los pronósticos y se posicionó como el cuarto evento más caro para las aseguradoras en la historia de México, al alcanzar los mil 153 millones de dólares y ante la tendencia que se mantiene en contagios y fallecimientos, a finales de marzo alcanzaría hasta el segundo lugar entre las catástrofes más importantes, estimó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En la conferencia semanal sobre el reporte de casos Covid-19 en población asegurada, la AMIS explicó que la pandemia rebasó al huracán Gilberto de 1988, que tuvo un impacto por mil 127 millones de dólares. En tanto, en segundo lugar como el evento más catastrófico se ubica el sismo del 19 de septiembre de 2017 con un impacto por mil 258 millones de dólares y en tercer sitio, el huracán Odile de 2014 con un total de mil 249 millones de dólares.

El primer sitio, lo ocupa el huracán Wilma de 2005, con un impacto de 2 mil 322 millones de dólares.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, reiteró que el sector asegurador en México se encuentra bien capitalizado para enfrentar el costo de la pandemia, el cual al tratarse de un evento que a diferencia de sismos o huracanes que impactan una sola vez a lo largo de un año se ha venido encareciendo y aumentando los casos entre la población con seguros en México.

--Aseguradoras no dejarán de ofrecer cobertura por Covid-19

En ese sentido, la directiva descartó que alguna aseguradora considere dejar ofrecer la cobertura por Covid-19 dado los elevados costos de la enfermedad; sin embargo, se han ajustado los costos a los usuarios.

"Ya pasó prácticamente un año desde que comenzamos con esta situación y a lo largo de este periodo las compañías estuvieron absorbiendo en primera instancia todos estos pagos, la gran mayoría de las compañías con capital. Tenemos 3.1 veces el capital legal exigido con lo que gran mayoría de las compañías pueden seguir ofreciéndole. Conforme va pasando el tiempo, con base en la experiencia de lo que ha sido la frecuencia y celeridad que han experimentado las propias empresas, vienen ajustando precios para seguir ofreciendo la cobertura", dijo.

Sobre el tema, el vicepresidente de la AMIS, Édgar Karam, detalló que dependerá de cada compañía cuánto ajusta el precio de los seguros de gastos médicos a sus clientes y que se puede aplicar un ajuste entre 16%, equivalente a la inflación médica estimada hasta el momento por las compañías aseguradoras.

"Podría tener un porcentaje cercano o mayor. ¿De qué va a depender? El seguro de gastos médicos también tiene que ver con la edad y con los padecimientos del asegurado y no directamente por Covid, porque aún cuando tienes incremento en la inflación médica, no es que la primera vez que tengamos incrementos en la inflación médica tan grandes También la hemos tenido antes del Covid-19", dijo.

Con corte al 15 de febrero, en el seguro de gastos médicos mayores la AMIS reportó 26 mil 630 casos, por un total de 11 mil 480 millones de pesos, con un precio promedio de 431 mil pesos en atención hospitalaria.

En seguro de vida, se tienen registrados 52 mil 238 casos, por un monto total de 11 mil 838 millones de pesos, con un costo promedio de 226 mil pesos.

En opinión de Karam, las estadísticas aún no muestran una reducción en el número de contagios y fallecimientos, con lo que hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención y evitar aglomeraciones, principalmente en el periodo vacacional próximo de Semana Santa.