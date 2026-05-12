Crece industria automotriz

Ciudad de México.- La producción de vehículos ligeros en México creció un 2,14 % interanual en abril, hasta 329.878 unidades, mientras que las exportaciones aumentaron un 11,43 %, hasta 286.317 unidades, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado implicó 6.914 vehículos más fabricados frente a abril de 2025, cuando se produjeron 322.964 unidades, y 29.364 exportaciones adicionales respecto a las 256.953 unidades enviadas al exterior en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de enero a abril, la producción de vehículos ligeros sumó 1.299.157 unidades, un avance anual de 0,91 % y 11.693 vehículos más que los 1.287.464 en el mismo periodo de 2025.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 1.081.948 unidades, un incremento de 4,68 % frente a las 1.033.555 del primer cuatrimestre del año pasado, con una diferencia positiva de 48.393 vehículos.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 821.984 unidades, equivalentes al 76 % del total entre enero y abril.

Le siguieron Canadá, con 134.245 unidades y el 12,4 % del total; Alemania, con 36.242 unidades y una participación de 3,3 %; Brasil, con 18.421 vehículos y el 1,7 %, y el resto de países, con 71.056 unidades, equivalentes al 6,6 %.

En el mercado interno, las ventas aumentaron un 8,63 % anual en abril, hasta 118.859 unidades, 9.439 más que las 109.420 reportadas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y abril, las ventas internas sumaron 500.512 vehículos ligeros, un crecimiento de 4,84 % frente a las 477.409 unidades del mismo periodo del año pasado, con 23.103 unidades adicionales.