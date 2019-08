Crecimiento es intrascendente, hace falta inversión masiva: Slim

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Carlos Slim sostuvo que es intrascendente si el país crece este 2019, puesto que confió que en los próximos años haya un crecimiento económico ya que hace falta una inversión masiva en los más de mil 600 proyectos del gobierno federal.



En conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se dio a conocer el acuerdo con los gasoductos, el presidente de Grupo Carso sostuvo que tiene una gran confianza en los proyectos del gobierno federal.

"Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser 0 %, 2 %, o 0.2 % o 0.8 % eso no es importante, lo importante es que no ha habido inversión que está dentro en los planes del gobierno y se pueden echar andar, incluso, este mismo año", apuntó Slim.

El hombre más rico de México se dijo "convencido de que vamos a crecer bien y pronto, pero no este año. Este año no sé si crezcamos o no, pero eso es intrascendente, lo relevante es que hay potencial y grandes posibilidades de crecimiento".

Aseguró que "hay mucha confianza de los inversionistas, mucho interés" y dijo que ante el panorama de las tasas de interés negativas en Europa, Suiza y Japón y del 1,5 % a largo plazo en Estados Unidos, los inversionistas en México pueden encontrar "un paraíso donde pueden tener tasas del 8 % en cetes (certificados de la tesorería)".

Ante la pregunta de si se podría retomar la construcción del cancelado aeropuerto de Texcoco, en lugar del de Santa Lucía promovido por López Obrador, Slim dijo: "Eso ya lo dirá el futuro, no sé, pero ese es uno de 1,600 proyectos que existen, es un proyectote pero hay más proyectos".

"Hay un gran campo de inversión", indicó.

Aseguró que al país lo que falta es hacer la inversión masiva que es lo que genera la actividad económica y empleo.

Con información de EFE y El Universal