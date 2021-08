Créditos al consumo de instituciones financieras presenta reducción

A inicios del 2021, el saldo de los créditos al consumo de las instituciones financieras presentó una reducción generalizada, destacó el Banco de México (Banxico).

Al dar a conocer los Indicadores Básicos de créditos personales, mencionó que en febrero de 2021 la cartera total de dichos créditos en operación otorgados por instituciones financieras reguladas ascendió a 203 mil 700 millones de pesos a través de un número de 11.8 millones de créditos.

Señaló que en particular, el crédito personal disminuyó en 13.9% en términos reales en comparación a febrero del 2020.

Detalló que los créditos personales representaron el 17.6% de la cartera total de crédito al consumo de la banca múltiple, con lo cual bajó su participación en 0.5 puntos porcentuales respecto a igual mes del año pasado.

Banxico explicó que un crédito personal es un tipo de préstamo otorgado por las instituciones financieras reguladas a cualquier persona física.

Generalmente no requiere alguna garantía, el plazo de vigencia se establece en el momento de su contratación y la tasa pactada es fija a lo largo de la vigencia del crédito.

Los requisitos más comunes para obtener un crédito personal son: tener un ingreso mensual mínimo comprobable, una antigüedad mínima en el puesto de trabajo actual y buenas referencias de crédito.

Hizo ver que al no ser un préstamo con garantía, y al no existir una fuente de pago asociada, el riesgo del crédito suele ser de los más elevados dentro de la cartera crediticia de los bancos.

El monto promedio de los créditos personales otorgados en el período marzo 2020-febrero 2021 fue de 12 mil 500 pesos, cifra inferior en 4 mil 200 pesos a la observada en los créditos otorgados en el período marzo 2019-febrero 2020.

Dio a conocer que esto equivale a una caída de 28.2% en términos reales en el último año. La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a 4 mil 500 pesos.

El monto por debajo del cual se otorgó el 95% de los créditos disminuyó, en términos nominales, de 58 mil pesos a 32 mil pesos, equivalente a una disminución de 46.8% en términos reales.

Mencionó que estas reducciones en los montos promedio se deben, principalmente, a que algunas instituciones con créditos con montos promedio mayores a 100 mil pesos redujeron el número de estos créditos.