Créditos caros al turismo, por privatización selectiva de la banca

La Secretaría de Turismo (Sectur) culpó a "la privatización selectiva de la banca" por los créditos caros a las empresas del sector.

"En materia de crédito y financiamiento, efectivamente, la banca lo da muy caro, 13.5% es muy caro, pero así ha sido siempre, es la problemática que se ha suscitado para la pequeña y mediana empresa", dijo este lunes Miguel Torruco, titular de la Sectur.

"Ojalá tuviéramos financiamientos, cuando menos de la banca extranjera, como los ofrecidos al mismo ciudadano extranjero allá en Europa, pero aquí los dan más caros. Eso se debe a que estamos pagando la factura de lo que es la privatización selectiva de la banca", agregó.

"Cuando yo era presidente nacional de los hoteleros también era la misma historia, a la hora en que llega uno a pedir crédito se nos dice, ustedes no son sujetos de créditos. Eso debe cambiar", respondió al finalizar una conferencia de prensa sobre el Tianguis de Pueblos Mágicos que se llevará a cabo en Oaxaca en octubre de 2022.

En julio del año pasado, la Sectur anunció junto con la Secretaría de Hacienda, Nafin, Bancomext, la ABM y otras organizaciones, el programa de financiamiento Impulso + Hoteles, que consiste en el otorgamiento de créditos con cobertura nacional dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que están integradas al sector de hoteles, moteles, posadas, empresas del sector transporte y agencias de viajes.

Los montos van desde 200 mil pesos hasta 30 millones de pesos o su equivalente en dólares; la tasa máxima llega a 13.5% para créditos en pesos y hasta 9% para financiamientos en dólares. El plazo de pago llega a 60 meses incluyendo un periodo de gracia de hasta seis meses para empezar a pagar. Sin embargo, Félix dice que este programa fue destinado a otros sectores y no a las agencias de viaje.

El programa no ha servido para que la banca otorgue más préstamos al sector durante la crisis sanitaria, sino al contrario, los créditos han disminuido y los pocos que asignó fueron con tasas de interés elevadas.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el financiamiento vigente concedido a la llamada industria sin chimeneas se redujo 12.5% en junio de este año frente al mismo mes de 2020, una vez descontada la inflación, después de caer 10.7% en mayo y 13.2% en abril, siendo esta última la mayor disminución desde que hay registro comparable, a partir de diciembre de 2004.

Ocho de cada 10 pesos prestados fueron créditos asignados por la banca privada, mientras el resto fue otorgado por la banca de desarrollo.

El financiamiento se redujo principalmente para las aerolíneas, en 15% durante junio; seguido del crédito a hoteles, con una disminución de 13.9%; a los restaurantes descendió 11.5%; y al transporte turístico bajó 6.1%. Sólo aumentaron los préstamos para museos, zoológicos y sitios históricos, en 2.4%, señalan las cifras del banco central.