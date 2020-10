Créditos de Infonavit se entregarán de manera directa

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana dará a conocer un acuerdo para que todos los créditos del Infonavit se entreguen de manera directa a los trabajadores.

"Vamos a dar a conocer la próximo semana el acuerdo para que todos los créditos del Infonavit se entreguen directo al trabajador, nada de que te entrego el crédito, pero aquí está la unidad habitacional, aquí está tu departamento, carísimo, mal hecho y estrecho, 35 metros cuadrados, huevitos, eso se acabó".

En Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que los trabajadores decidirán libremente si van a comprar un terreno, los materiales para construir, una casa usada o un departamento nuevo, pero que van a escoger si les conviene el precio.

"Libertad nada de intermediarios, y así en todo, porque eso me lo recomendó la gente".

El pasado miércoles, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó, una iniciativa del Ejecutivo Federal, que reforma y adiciona la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de ofrecer opciones de crédito para la adquisición y construcción de inmuebles.

El dictamen de préstamos de vivienda establece que los trabajadores podrán recibir directamente los créditos, sin intermediarios, para adquirir en propiedad suelo destinado a edificar su casa.

El trabajador podrá elegir de qué forma usará su crédito, al disponer de manera directa esos recursos para erogarlos en la adquisición, construcción, ampliación o reparación de vivienda. Además de que reducirá los trámites, ya que no se encontraría obligado a actuar a través de un intermediario.

Trabajadores que no estén activos tendrán la posibilidad de solicitar el préstamo, así como los independientes que no tengan patrón, pero que en algún momento estuvieron inscritos al Infonavit.

El dictamen todavía tiene que ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y de ser así enviado al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación.