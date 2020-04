Crisis y pandemia dejarán 10 millones más de pobres: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que la crisis económica y la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, podrían generar 10 millones de personas más en pobreza extrema, es decir, que carecen de alimentación, que no tienen lo básico y ese es el tamaño del problema al que se enfrenta nuestro país.

"La denomina depresión económica, técnicamente, que en esta se pueden generar muchos más millones de pobres en México. Ya hay quienes se atreven a estimar que esta crisis puede generar 10 millones de personas en pobreza extrema, y esta es la pobreza alimentaria, la que no tiene lo básico, de ese tamaño es el grave problema que estamos enfrentando", aseguró el dirigente panista.

Al participar en el segundo seminario virtual "Las acciones de los presidentes municipales humanistas ante el Covid-19", Marko Cortés recordó que hace unos días, Luis Téllez, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo (PRI), les dijo que a él le tocó enfrentar en la crisis del 94 y del 95, que en ese momento en México se generaron 6 millones de personas en pobreza extrema, que él estima que esta crisis va a ser mucho más profunda.

Recordó que en el mes de marzo se perdieron aproximadamente 350 mil empleos formales y lo comparó con la crisis del 2008-2009, donde se perdieron aproximadamente 700 mil empleos, pero en un año. "Aquí estamos hablando que la mitad se perdió en un mes".

Además, dijo que hay expertos, hay analistas, "uno de ellos es el subgobernador del Banco de México, habla que, para finales del mes de abril, pudieran estarse perdiendo en México 700 mil empleos formales. Esto es un gran número de personas que se quedan sin garantizar el ingreso familiar".

Pronosticó que este periodo de contingencia no va a acabar a finales de mayo, como lo prevén las autoridades mexicanas, sino se prolongará más, de acuerdo con las experiencias de otros países.

"Todo parece indicar compañeros, lamentablemente, que este va a ser un período largo, no creo yo que termine así de rápido como se ha venido diciendo que, para finales del mes de mayo, lamentablemente yo creo que este periodo va a ser un poco más largo. Según las experiencias de otros países, a quienes les llegó la pandemia hace un mes o dos meses, hoy todavía, estos países están en contingencia, hoy todavía están en cuarentena, por llamarle de alguna manera, y por eso es que veo complicado que para finales del mes de mayo podamos estar en actividad, ojalá no sea así", describió.

Reveló que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, y quien también es coordinador de los mandatarios panistas, aseguró que el sistema de salud del IMSS está en riesgo pues muchos médicos y enfermeras ya se contagiaron de Covid-19.

"Hemos tenido diálogos con el coordinador de nuestros gobernadores y nos ha dicho, con mucha preocupación, que el sistema del IMSS se puede poner en riesgo, que hay muchos médicos enfermos, muchas enfermeras, personal que son los primeros respondientes en esta batalla en el sector médico y que sigue sin haber el equipamiento necesario para su protección", explicó.