CROC y Gómez Urrutia respaldan iniciativa para eliminar el outsourcing

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) informó que respalda la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para eliminar el sistema de contratación conocido como outsourcing, ya que, consideraron que con esta iniciativa se fortalecerá el mercado interno del país.

Así lo manifestó el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, quien añadió que entre los beneficios que traería desaparecer el outsourcing destacan una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores, estabilidad en el empleo y el otorgamiento de las prestaciones sociales establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

"También se elevaría la productividad porque el trabajador tendría una mayor identificación con sus empresa y con ello la haría más competitiva tanto a nivel nacional como internacional", apuntó el también legislador.

Señaló que otro de los motivos por los que la CROC respalda esta iniciativa, es porque muchas de estas empresas han dejado de pagar sus obligaciones fiscales, dan de baja a los trabajadores para que no generen antigüedad y en ocasiones, precisó, utilizan facturas falsas para comprobar sus gastos, lo que perjudica de manera directa a las finanzas del país y anulan la estabilidad en el empleo.

"Se estima que las outsourcing dejaron de pagar el año pasado al IMSS 21 mil millones de pesos por concepto de cuotas, porque sólo se tienen registradas en el organismo tripartita alrededor del cien, cuando en realidad se habla de entre 3 mil 8 mil empresas que operan con este sistema", dijo.

González Cuevas, también manifestó su rechazo al trato que reciben los trabajadores que laboran en la subcontratación porque se les relegan de sus derechos, como son la prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, aumentos salariales, pero, dijo que lo más grave es que no reciben ninguna seguridad social, sobre todo servicio médico, indispensable en estos momentos que vivimos por la pandemia causada por el Covid-19.

Gómez Urrutia apoya la reforma outsourcing de AMLO

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia (Morena), brindó su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo en materia de regulación de la subcontratación, que tendrá como Cámara de Origen la Cámara de Diputados. En diciembre de 2019, en comisiones unidas del Senado se aprobó un dictamen de reformas a las leyes de Trabajo y Seguro Social, en materia de subcontratación, que se generó a partir de una iniciativa de Gómez Urrutia.

Dicho dictamen se quedó detenido en la mesa directiva y se consideró que se debían escuchar puntos de vista del sector privado. El Ejecutivo federal informó la mañana de este jueves 12 de noviembre que envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas en materia de subcontratación.

Gómez Urrutia señaló que este proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador "representa un paso trascendental para la defensa de los derechos de los trabajadores y pone fin a la simulación laboral, evasión fiscal y al pago de cuotas de seguridad social, que generan cuantiosas pérdidas a la hacienda pública". Afirmó que está de acuerdo en que la Cámara de Diputados inicie el proceso legislativo, aún cuando desde hace un año, una reforma con dictamen quedó pendiente de ser votada por el pleno.

Gómez Urrutia rechazó que "la regulación o desaparición de esta figura vaya a afectar a la planta productiva del país, como lo han mencionado algunos empresarios que se resisten a perder sus privilegios y que por años han amasado grandes fortunas a costa de violentar las conquistas de la clase trabajadora".

Señaló que en las contrataciones outsourcing, "en la mayoría de los casos, los trabajadores no reciben utilidades, ni aguinaldo, cotizan al Seguro Social por debajo de su salario real, no generan antigüedad y anula la sindicación y el derecho a huelga". Una vez que se reciba en la Cámara Alta la minuta en materia de subcontratación, en comisiones del Senado "están preparados para completar el proceso legislativo, ya que desde hace un año se aprobó un dictamen no fue turnado al Pleno". Dijo que la iniciativa del Ejecutivo "coincide en varios aspectos fundamentales con esa propuesta, que en esencia buscaba regular este esquema de contratación y acabar con todos los atropellos en contra de los trabajadores y las prácticas fiscales fraudulentas".