Cuáles son las ciudades más competitivas de México, según IMCO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Como cada año, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza el Índice de Competitividad Urbana (ICU) para conocer el desempeño y retos que presenta cada ciudad en el país. A continuación los resultados sobre las ciudades más competitivas por tamaño de población, y algunas propuestas.

El Instituto analizó 69 indicadores agrupados en 10 subíndices, el índice evalúa a 66 ciudades. La metodología reconoce la complejidad de las distintas zonas urbanas, por lo que los resultados se presentan por tamaño de población y se clasifican en seis niveles de competitividad: muy alta, alta, media alta, media baja, baja y muy baja.

Así, en la edición 2022 del ICU se observa que las ciudades mexicanas avanzaron en sus actividades relacionadas con el turismo, se incrementó el uso de servicios financieros y también aumentó el número de sectores económicos activos en cada ciudad.

Mientras que en los retrocesos se observa una intensificación de la incidencia delictiva, mientras que también creció el consumo del agua per cápita, un recurso que será determinante utilizar de manera sostenible, pues la escasez ya empieza a hacerse evidente.

---Coordinación, Infraestructura dual y Gestión digital, fundamentales

Ante los resultados, el IMCO señala que para tener ciudades más competitivas se necesita planeación y coordinación entre los presidentes municipales, y por ello propone:

Coordinación. Implementar una figura de coordinación que interactúe con otros actores (sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil, etc.) y tenga poder de gestión.

Infraestructura dual. La inversión en infraestructura se puede enfocar a resolver más de un problema. Esta debe de estar acompañada de estudios de factibilidad, riesgos y costo-beneficio.

Gestión digital. Los gobiernos deben usar herramientas electrónicas para ser más eficientes, disminuir los costos y facilitar el acceso a servicios.

Resultados del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2022

Ciudades más competitivas por tamaño de población:

-Más de un millón de habitantes. Monterrey (entre 17 ciudades). Es económicamente diversa, puesto que tiene un elevado número de sectores presentes en la economía, además de un sector financiero que aporta altas tasas de crédito a las empresas, y un mercado hipotecario con mayor penetración que el de la mayoría de las ciudades presentes en el estudio.

-Entre 500 mil y un millón de habitantes. Mazatlán (entre 23 ciudades). El puerto sobresale por un sector turístico atractivo y la estabilidad de su economía, además de ser la segunda ciudad con menos mortalidad infantil y con mayor tratamiento de agua en operación.

-Entre 250 y 500 mil habitantes. Los Cabos (entre 20 ciudades). Es una ciudad con una elevada percepción de seguridad y buenos salarios, que además aprovecha bien sus relaciones internacionales, en particular a través de su oferta hotelera.

-Menos de 250 mil habitantes. Piedras Negras (entre 6 ciudades). Es una ciudad con un mercado de trabajo más eficiente en comparación con las demás ciudades analizadas, dado que tiene niveles de informalidad relativamente bajos (30.5%) y mejor desempeño en materia de seguridad.

Ciudades menos competitivas por tamaño de población:

-Más de un millón de habitantes. Cuernavaca (entre 17 ciudades). Es una ciudad cuyo uso de energía eléctrica es ineficiente: utiliza la mayor cantidad de KWh por cada millón de pesos de actividad económica generada, lo que se traduce en un reto ambiental. Además, presenta la menor cantidad de sectores económicos.

-Entre 500 mil a un millón de habitantes. Cuautla (entre 23 ciudades). Es una ciudad donde la mayoría de los habitantes se sienten inseguros, y tiene tasas por encima del promedio en delitos como el robo de vehículos y secuestro. Es la ciudad con mayor informalidad laboral y menor salario mensual para sus trabajadores de tiempo completo en comparación con las ciudades de su categoría.

-De 250 mil a 500 mil habitantes. Cárdenas (entre 20 ciudades). Esta ciudad tabasqueña percibe poca inversión extranjera directa y es la ciudad con menor diversificación económica. Pocos sectores económicos han presentado un alto crecimiento. Además, muestra un rezago en conectividad, ya que la mayoría de los hogares no cuenta con computadora e internet.

-Menos de 250 mil habitantes. San Francisco del Rincón (entre 6 ciudades). El sector salud de esa ciudad en el estado de Guanajuato es uno de los factores que la ubica al final de la lista. Presenta la menor tasa de camas de hospitalización y personal de salud por habitante.

El IMCO señala en su Índice de Competitividad Urbana que para que las personas encuentren más y mejores oportunidades, necesitan ciudades:

-Seguras: Para que los habitantes de una ciudad puedan interactuar y decidir con libertad, su seguridad física y jurídica son cruciales. En promedio, las ciudades redujeron la tasa de homicidios y secuestros, aunque aumentó la incidencia delictiva. Las ciudades más seguras son Mérida, Saltillo y La Laguna, mientras que las menos seguras son Tijuana, Juárez y Cuernavaca.

-Innovadoras: Las ciudades pueden ser semilleros para la creatividad y la generación de ideas que impulsan el desarrollo y crecimiento personal y social.

Comparando con la edición anterior del ICU, se observa que disminuyó la cantidad de posgrados de calidad y centros de investigación presentes en las ciudades por cada cien mil personas económicamente activas. Lo mismo pasó con la cantidad de patentes solicitadas.

-Conectadas: La colaboración es una clave para la prosperidad compartida, por lo que tejer redes físicas que la faciliten es un elemento importante para mejorar la competitividad. Entre las 66 ciudades, solo tres zonas urbanas destinan más del 10% de los fondos federales para movilidad a la inversión en transporte público: Puebla-Tlaxcala, Guadalajara, y la CDMX y la zona metropolitana (59 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo).