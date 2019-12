¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en 2020?

El año que está por iniciar también es el comienzo de una década que representa un reto para las organizaciones que no se quieren quedar atrás en un mundo que es cada vez más competitivo. Las compañías de hoy deben enfocarse en cuidar el capital humano que permite que continúen con el desempeño de sus funciones en el mercado, ya que son los colaboradores quienes evalúan su capacidad de mantener a un empleado satisfecho y motivado para aportar en el alcance de los objetivos que se plantean.

En México las cinco mejores empresas para trabajar son UST Global, Honeywell, Costco Wholesale, Epicor Software y Ford Motor Company, de acuerdo con el reporte Mejores Compañías para Trabajar de Glassdoor, basada en el aporte de los empleados, quienes voluntariamente brindan comentarios confidenciales de su lugar de trabajo a través de su sitio web.

Los ganadores se clasifican según las calificaciones que los colaboradores les otorgaron durante el año según el nivel de satisfacción que sienten al trabajar en su empresa y criterios como oportunidades profesionales, compensación y beneficios, calidad de vida, liderazgo, cultura y valores.

Además de las compañías que encabezaron las preferencias de los mexicanos, Glassdoor reveló otras empresas que operan en territorio nacional consolidadas en el en el top 25, entre las cuales destacan HP Inc, Globant, Nestlé, Cisco Systems e IBM. El listado lo cierran Intel Corporation, Uber, Grupo Bimbo, FEMSA, SAP, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Continental, Aeroméxico, Accenture, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Starbucks, GE, Banco Compartamos, Mondelez International y Jabil.

Los ganadores del premio de este año son compañías que ponen la cultura, misión y personas en el centro de lo que hacen. Es por eso que sus empleados las reconocen como las mejores empresas para trabajar de cara al 2020, señaló Christian Sutherland-Wong, presidente y director de operaciones de Glassdoor. Las personas están profundamente preocupadas por el lugar donde trabajan, pues los más recientes resultados muestran que las empresas con una buena cultura organizacional no sólo tienen una clara ventaja competitiva para atraer talento, sino que a menudo se encuentran por delante de sus competidores en el desempeño financiero, agregó Andrew Chamberlain, economista jefe de la empresa.

Según el ranking completo del reporte, las mejores compañías para trabajar en México en 2020 son:

UST Global

Honeywell

Costco Wholesale

Epicor Software

Ford Motor Company

HP Inc.

Globant

Nestlé

Cisco Systems

IBM

Intel Corporation

Uber

Grupo Bimbo

FEMSA

SAP

Hewlett Packard Enterprise | HPE

Continental

Aeroméxico

Accenture

CFE

Starbucks

GE

Banco Compartamos

Mondelez International

Jabil