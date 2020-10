¿Cuáles son los países con más vacaciones en el mundo?

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados por todos los trabajadores. Después de pasar un año dedicando la mayor parte del tiempo a cumplir con sus responsabilidades laborales, es de esperarse que un trabajador pueda tomarse unos días para descansar y liberarse del estrés.

No obstante, las vacaciones son mucho más que un momento de relajación y en ningún momento deben confundirse con pereza, pues de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), las vacaciones son un derecho fundamental de todos los trabajadores.

El documento publicado el 10 de diciembre de 1948 establece en el Artículo 24 que "Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas".

Como señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las vacaciones pagadas, el tiempo libre y un horario de trabajo razonable se encuentran estrechamente ligados al objetivo de la DUDH de garantizar el desarrollo pleno de la personalidad.

Además, el tiempo de descanso es primordial para proteger la salud física y mental de los trabajadores lo cual, a la vez, contribuye a garantizar su productividad una vez que retoman sus actividades.

¿Qué países tienen más vacaciones? No, México no lidera este ranking

En México los trabajadores tienen seis días hábiles de vacaciones remuneradas al año, sin embargo, después de su segundo año de contrato aumentan a ocho, en el tercero a diez, en el cuarto a doce días y a partir del quinto, los trabajadores tendrán dos días más de vacaciones por cada cinco años trabajados, lo que ubica a México en la primera posición de los países en los que los empleados trabaja más horas al año según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según la OCDE, el Reino Unido es la nación que más vacaciones remuneradas garantizan a sus trabajadores: al menos 28 días al año. Le sigue Luxemburgo con 26 días de vacaciones remuneradas al año, mientras que Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia otorgan 25 días.

Islandia y Malta garantizan 24 días de vacaciones remuneradas a sus trabajadores, mientras que España y Portugal otorgan 22 días a sus trabajadores respectivamente.

Los trabajadores en Noruega cuentan con 21 días de vacaciones remuneradas al año y trabajadores en Australia, Bélgica, la República Checa, Estonia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Holanda, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Bulgaria, Croacia, Chipre, Lituania y Rumania tienen 20 días de vacaciones remuneradas al año.

Chile y Corea garantizan 15 días de vacaciones remuneradas a sus trabajadores, seguidos de Israel y Turquía con 12 días.

Los trabajadores en Canadá, Japón y Costa Rica tienen 10 días de vacaciones remuneradas al año, mientras que México garantiza sólo 6 días de vacaciones remuneradas al año a sus trabajadores.