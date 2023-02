Cuánto gastaron los contribuyentes en 2022

A-AA+

Durante el 2022, año en que comenzó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), los contribuyentes todavía enfrentaron importantes gastos para cumplir con sus obligaciones con el fisco.

Para las personas físicas, les representó un gasto de 10 mil 972 pesos anuales, según una encuesta telefónica aplicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre contribuyentes.

Lo anterior es lo que tuvieron que desembolsar por el transporte para trasladarse, viáticos, papelería, copias, internet, y el pago de honorarios/asesorías del contador y costo del tiempo del contribuyente.

En el caso de las empresas el gasto fue de 42 mil 265 pesos.

Incluye los mismos conceptos de gasto de las personas físicas, pero además por lo que pagaron de sueldos y salarios del contador y/o la contratación de un despacho fiscal.

Es decir, si recordamos el famoso "single" del spot publicitario de la campaña que utilizó la secretaría de Hacienda en la década de los 70, eso es lo que les costó en términos monetarios a los contribuyentes estar bien con "Lolita" y no encontrarse con "Dolores".

La autora fue la publicista Tere Struk, fue quien hizo famoso el eslogan: "Cumples, y te encuentras con Lolita; fallas, y te enfrentas a Dolores".

Contribuyentes necesitarán tres contadores para declaración anual

El miércoles pasado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que, para este año, los contribuyentes necesitarán el apoyo de hasta tres profesionales para poder presentar su declaración anual de impuestos.

"Antes se decía que ya no se iba a necesitar de un contador público para la presentación de la declaración anual, ahora se van a requerir dos o tres contadores públicos para poder cumplir con todas las obligaciones", dijo la presidenta del IMCP, Laura Grajeda.

Esto, debido a que habrá una mayor fiscalización que ejercerá el SAT a través de su Plan Maestro 2023, explicó.

Destacó que actualmente los contadores no sólo se dedican a calcular impuestos, ya que el contribuyente requiere de más información financiera para tomar decisiones y poder salir de este tema de reactivación económica que sigue viviendo México.