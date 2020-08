Dan revés a Guillermo "Billy" Álvarez; FGR puede detenerlo

Un juez federal negó la suspensión definitiva a Guillermo "Billy" Álvarez, director de la Cooperativa La Cruz Azul, contra la ejecución de cualquier orden para capturarlo.

De acuerdo con los estrados judiciales, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México notificó este miércoles su resolución.

En el amparo 191/2020, Álvarez pidió la suspensión de la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra desde marzo pasado.

El juez le concedió la suspensión provisional misma que de existir una orden de captura sólo estaría vigente si es por delitos que no merecen prisión preventiva de oficio.

El pasado 29 de julio EL UNIVERSAL dio a conocer que un juez federal en el Estado de México concedió la orden de detener a Álvarez por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Delincuencia organizada es uno de los delitos contemplados en la ley que merecen prisión preventiva de oficio, por lo que, aunque Billy Álvarez tenía la suspensión provisional a su favor sí podía ser detenido por las autoridades y debía ser puesto a disposición tanto del juez de control como del juez de amparo.

Con la negativa de suspensión definitiva, el juez de amparo únicamente deberá revisar si procede o no concederle la protección de la justicia contra las intenciones de aprehenderlo pero hasta que eso ocurra, Álvarez ya no cuenta con ninguna protección.