Dan sanción millonaria e inhabilitación a exdirectivo de Pemex por caso Agro Nitrogenados

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción de 4 mil 206 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ocupar un cargo público impuesta a José Manuel Carrera Panizzo, exdirector Corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Agro Nitrogenados.Durante la sesión del Pleno de la Sala Superior del TFJA, el magistrado Alfredo Salgado presentó su proyecto de resolución a la impugnación, presentada por Carrera Panizzo contra la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que Pemex pretende ejecutar.En su exposición, el magistrado Salgado indicó que Pemex acreditó que Carrera Panizzo ocasionó un daño patrimonial a la empresa porque mintió y ocultó información a los consejeros de dos subsidiarias de la paraestatal sobre las condiciones en las que se encontraba la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados."Realizó manifestaciones inexactas y fue omiso en referir las condiciones que a él le constaban sobre el estado de la planta de Agronitrogenados, lo que ocasionó que los consejeros tomaran una decisión basada en información no fidedigna en relación al estado físico de los activos de la planta Agronitrogenados", señaló el magistrado."La autoridad también reprochó al enjuiciante que no informó a los demás miembros de los consejos de la administración sobre el estado físico en que se encontraba la planta de Agro Nitrogenados SA. de CV, no obstante que tuvo conocimiento de ello con anterioridad", añadió.La planta de Agro Nitrogenados fue adquirida por Pemex en 2013 a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, por un total de 275 millones de dólares, pese a que la planta se encontraba en condiciones chatarra y su rehabilitación requería de una inversión millonaria que Pemex aún paga.Las autoridades han acusado a Ancira de entregar sobornos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para concretar la compraventa irregular de la planta.Por este asunto, ambos están vinculados a proceso pero Ancira firmó un acuerdo reparatorio con Pemex por 216 millones 664 mil dólares.El procedimiento administrativo contra Carrera Panizzo fue iniciado por Pemex en septiembre de 2018.