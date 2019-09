Debilitamiento del peso favorece superávit comercial en agosto

Contra lo esperado por los especialistas, la balanza comercial de México fue superavitaria durante el octavo mes del año, debido al dinamismo de las exportaciones manufactureras y la contracción de las importaciones, ambos casos favorecidos por el debilitamiento del tipo de cambio en dicho periodo.

La información oportuna de comercio exterior de agosto de 2019 dada a conocer por el Inegi, indica un superávit comercial de 775 millones de dólares, contrario al déficit por 975 millones de dólares esperado por el conceso de los analistas económicos. En este sentido, sólo en dos de los ocho meses que van del año se han registrado déficits.

Cabe recordar que durante dicho mes el peso estuvo presionado debido al recrudecimiento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, generando una mayor aversión al riesgo. En particular, el tipo de cambio pasó de 19.05 a 19.68 por dólar en promedio durante el mes, manteniendo una trayectoria alcista y alcanzando un nivel cercano a 20.15 al cierre del mes, explicó Juan Carlos Alderete, economista senior de Banorte.

"No descartamos que esto haya sido un factor relevante detrás de la desaceleración de las importaciones de bienes intermedios no petroleros y, simultáneamente, el mayor avance de las exportaciones manufactureras. Por lo tanto, será importante ver si en septiembre esta dinámica fue de naturaleza transitoria dado el comportamiento de la divisa", agregó el especialista.

El valor de las exportaciones de mercancías en el octavo mes del año fue de 40 mil 430 millones de dólares, cifra 2.2% superior al reportado en el mismo periodo del año anterior. Dicho resultado fue producto de una variación de 4.6% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 29.1% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 4.1% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 6.8 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en agosto de 2019 las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 2.85%, el cual fue resultado neto de un alza de 3.38% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 6.37% en las petroleras.

Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 39 mil 655 millones de dólares, monto que implicó una reducción anual de 5.9%; dicha cifra fue reflejo de disminuciones de -3.7% en las importaciones no petroleras y de -22.6% en las importaciones petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron retrocesos anuales de -11.9% en las importaciones de bienes de consumo, de -3.7% en las de bienes de uso intermedio y de -14% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un avance mensual de 0.10%, el cual se originó de la combinación de un aumento de 0.18% en las importaciones no petroleras y de un descenso de 0.62% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron incrementos mensuales de 0.11% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 3.85% en las de bienes de capital, mientras que se observó una caída de 2.41% en las importaciones de bienes de consumo.

De esta forma, en los primeros ocho meses del año la balanza comercial presentó un superávit de 2 mil 804 millones de dólares, cifra que se compara con el déficit por 9 mil 922 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año anterior.