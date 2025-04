¿Cuándo caerá tu devolución del SAT?

Si realizaste tu declaración anual y resultaste con saldo a favor, seguramente te preguntas cuándo verás reflejado ese dinero en tu cuenta.

La devolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un derecho de los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales, pero también está sujeta a ciertos plazos y requisitos.

Aquí te contamos cuál es la fecha límite para recibir tu reembolso y qué factores pueden influir en el proceso.

De acuerdo con la información publicada por el propio SAT, el plazo oficial para que el organismo procese la devolución del saldo a favor es de hasta 40 días hábiles.

No obstante, hay quienes reportan que el depósito puede realizarse incluso en 15 días hábiles, dependiendo de qué tan correcta esté la información y si no existen observaciones.

Para acelerar este proceso, es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

Haber presentado la declaración dentro del plazo correspondiente.

Capturar correctamente la CLABE interbancaria (evita errores).

No tener adeudos fiscales ni estar bajo revisión o auditoría.

Contar con las facturas necesarias que respalden las deducciones.

Si todo está en orden, solo deberás esperar la confirmación del SAT, la cual llegará por medio de un formato que debes llenar y enviar. A partir de ese momento, comienza el conteo del plazo para la devolución.