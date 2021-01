Demanda CEESP al gobierno discurso más realista

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) recomendó al gobierno federal que reconozca la situación económica y de salud que enfrenta el país y se apegue más a ella, a fin de enfrentar la actual emergencia sanitaria.

En su análisis semanal, explicó que aunque es natural que el discurso oficial sea optimista ante la adversidad, es momento de ver que en realidad el manejo de la estrategia sanitaria gubernamental para enfrentar la pandemia "no ha sido la adecuada".

Expuso que en materia económica no existe una recuperación en forma de "V", "la información disponible apunta más bien a una recuperación lenta y prolongada", en forma de "L".

A pesar de que las cifras y la realidad marcan lo contrario, el gobierno y diversos grupos afines al partido en el poder aseveran que mejora la situación del país porque hay estabilidad en el tipo de cambio, disminución en precios de la gasolina, baja inflación, no se ha recurrido a deuda pública y hay buen manejo de la crisis sanitaria.

Sin embargo, el precio de la gasolina está ligado a la cotización internacional del petróleo, la cual cayó de 57 dólares por barril en 2019 a 40 dólares para 2020; el tipo de cambio está estable por la abundante liquidez que hay en el mundo por la política monetaria-financiera de las economías avanzadas, así como por la aplicada por el Banco de México.

La inflación está controlada también por las acciones del banco central.

En materia de salud, si bien debe ser prioridad para lograr bajar los contagios y las muertes que en estos últimos días van en aumento, el gobierno federal asignó 4% menos de presupuesto para 2021 respecto al año pasado.