Denuncia Televisa falta de Live Nation Entertainment en compra de Ocesa

Live Nation Entertainment informó a Televisa que no está obligada la empresa a comprar Ocesa Entretenimiento.

"Con base en una serie de argumentos, no se encuentran obligados a cerrar la compra de nuestra posición accionaria en Ocesa Entretenimiento, S.A. de C.V. que fue anunciada el 24 de julio de 2019", informó la televisora en un comunicado.

Al respecto, Televisa dijo no estar de acuerdo con la decisión de Live Nation Entertainment, "las partes celebraron un acuerdo de suspensión (standstill agreement) para permitir que ocurran las conversaciones correspondientes".

Mientras tanto, Televisa señala que se reserva todos sus derechos relacionados con los argumentos de la empresa y cualquier acción relacionada.

"Incluyendo en el caso de que no se llegue a un acuerdo durante el plazo del acuerdo de suspensión, y revisará y evaluará todos los recursos y acciones que tenga a su disposición bajo los acuerdos y leyes existentes".

El 24 de julio del año pasado, Televisa anunció que Live Nation acordó adquirir la posición accionaria no consolidada de Televisa correspondiente al 40.0% del capital de Ocesa.

En contraprestación por la venta, la emisora recibiría 5 mil 206 millones de pesos y al cierre de la transacción obtendría un dividendo de aproximadamente 350 millones de pesos.