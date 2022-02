Desaceleran exportaciones mexicanas en enero de 2022: Inegi

El valor de las exportaciones, uno de los principales motores de la economía mexicana, se desaceleraron al inicio del presente año, resultado del menor dinamismo de las ventas manufactureras al exterior y en particular a la contracción de las automotrices, revelan los datos publicados por el Inegi.

En enero de 2022, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 33 mil 899 millones de dólares, cifra compuesta por 31 mil 477 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 mil 422 millones de dólares de petroleras.

Así, en el mes de referencia las exportaciones totales mostraron un aumento anual de 3.8%, tasa inferior al 10.8% reportado un mes antes. El aumento en enero se derivó de incrementos de 1.9% en las ventas al exterior no petroleras y de 36.4% en las petroleras.

Las exportaciones manufactureras reportaron un crecimiento anual de 1.6%, cifra menor al 9.2% registrado en diciembre de 2021, resultado de la contracción de 20.5% de las ventas automotrices al exterior.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 4.1% y las canalizadas al resto del mundo descendieron 7.4%.

En enero de 2022 y con series ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías disminuyeron a tasa mensual 5.26%, producto de reducciones de 5.53% en las exportaciones no petroleras y de 0.84% en las petroleras.

Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías en enero de 2022 alcanzó 40 mil 185 millones de dólares, un aumento anual de 18.5%. Dicha cifra fue reflejo de incrementos de 15% en las importaciones no petroleras y de 55% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron alzas anuales de 32.1% en las importaciones de bienes de consumo, de 16.7% en las de bienes de uso intermedio y de 16.5% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales registraron una caída mensual de 3.42%, las cuales se derivaron de descensos de 3.47% en las importaciones no petroleras y de 2.96% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron retrocesos mensuales de 4.36% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 0.44% en las de bienes de capital y un crecimiento mensual de 0.71% en las importaciones de bienes de consumo.

La información oportuna de comercio exterior de enero de 2022, con cifras originales, muestra un déficit comercial de 6 mil 286 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de mil 243 millones de dólares obtenido en igual mes de 2021.