Desarticular el T-MEC sería un "desastre"

Ciudad de México.- La Cámara de Comercio Internacional (ICC) consideró este miércoles que sería "un desastre" que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarticule hacia acuerdos bilaterales y se mostró confiada en que prevalecerá el esquema trilateral.

El presidente nacional de ICC México, Claus von Wobeser, dijo en una rueda de prensa ser optimista y apostó a que el resultado final será un T-MEC trilateral.

Sostuvo que el Gobierno de México está convencido de que esa es "la ruta correcta", y afirmó que el secretario Marcelo Ebrard "está en Washington casi estacionado" trabajando en el tema.

Von Wobeser afirmó que un T-MEC bilateral sería "un desastre" y aseveró que un escenario sin acuerdo resulta "imposible" por el grado de interdependencia, en particular entre México y Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como ejemplo, dijo que Estados Unidos "no podría producir un solo coche sin las autopartes mexicanas", por lo que la industria "no sobreviviría" sin esa integración. También añadió que Canadá es "un jugador muy importante" en ese entramado.

El planteamiento se dio en el marco de un debate sobre el repunte del proteccionismo, donde el secretario general de la ICC, John Denton, advirtió que la mayor amenaza para el comercio global no son solo los aranceles, sino la incertidumbre, que vuelve a las compañías reticentes a invertir y retrasa decisiones que podrían traducirse en nuevos negocios.