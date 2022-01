Descarta Gobierno de venta de Banamex sea mala señal para economía mexicana

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo este miércoles que la venta del Banco Nacional de México (Banamex), actualmente bajo el mando de Citigroup, no es una mala señal para la economía de México.

Luego de que el día de ayer Citigroup anunciara el cierre de operaciones bancarias de consumo y empresariales en el país, Augusto López Hernández señaló que la decisión es solamente el derecho que están ejerciendo los inversionistas de replantear sus actividades e inversiones en México.

"La economía en el país va bien, en plena recuperación. Simple y sencillamente es el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, de replantear sus actividades en el país, su inversión (...) Ellos deciden, como cualquier inversionista, vender esa inversión", expresó el funcionario en conferencia de prensa matutina.

"No es una mala señal, sino el ejercicio del derecho de un grupo financiero que tiene de trasladar sus inversiones o de retirar en términos de utilidad parte de su capital o todo", agregó.

Además, el titular de la Segob recordó que Citibanamex es el tercer banco más importante en México y el segundo con mayor número de sucursales, con ganancias por más de mil 500 millones de dólares en el último año.

"Pero como ya se dijo hay otros grupos interesados en invertir o estudiar la posibilidad de la adquisición de activos que tiene CitiBanamex de poner a la venta", puntualizó.

Cuestionado sobre si el Gobierno de México estaría interesado en adquirir Banamex, Adán Augusto dijo que no y aclaró que en este momento el Gobierno está enfocado en los esfuerzos presupuestales para sacar adelante los proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, entre otras obras.

"El Gobierno está enfocado en los esfuerzos presupuestales en la inversión pública y los grandes proyectos nacionales como la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, el Istmico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, que nada más con detonar obras ha sido palanca del desarrollo regional", indicó.

Asimismo, el funcionario afirmó que el Gobierno es respetuoso de la decisión de Citigroup y de todas las empresas del sector financiero. Finalmente, López Hernández confió en que el proceso de venta se lleve a buen término.

"Nosotros somos respetuosos de la decisión que tome no nada más en este caso no sólo Citibanamex, sino todas las empresas, las que cotizan en Bolsa, las empresas del sector financiero. Esperemos que esta intención de venta de parte de sus activos y de sus actividades, incluso tenemos entendido de la marca y del acervo cultural que es de los más importantes del país, pueda llevarse a buen término", indicó.

CITIGROUP Y BANAMEX: LA SALIDA DEL FINANCIERO ESTADOUNIDENSE

Citigroup anunció el martes que tiene la intención de salir en México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, "como parte de su nueva visión estratégica", de acuerdo con un comunicado de prensa del gigante financiero.

"Citi continuará operando su Negocio de Clientes Institucionales (ICG) con una licencia bancaria local. Citi viene operando en México desde hace más de un siglo y el país se mantendrá como uno de los mayores mercados institucionales de Citi fuera de los Estados Unidos", señaló la compañía. "Citi continuará invirtiendo y fomentando el crecimiento de dichas operaciones en México, junto con su franquicia de Citi Private Bank", añadió.

Además, el directivo director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citibanamex, Alberto Gomez Alcalá, explicó que la intención de su matriz de vender dicha parte de su negocio también incluye las sucursales, cajeros, pero no afectará a ninguno de sus clientes, quienes podrán seguir con sus operaciones cotidianas en tanto sean comprados por otra firma en México.

"No va a pasar nada con quien tenga un crédito o una tarjeta. No habrá la mínima afectación", dijo el directivo y agregó que no se afectará tampoco a los empleados y recalcó que obedece a una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión.

La operación incluye la venta de las carteras de nómina; consumo como tarjetas de crédito; hipotecas; la red de sucursales, la Afore, seguros e inmuebles históricos. Estos serán vendidos al mejor postor de manera completa.

Banamex fue fundado el 2 de junio de 1884 ante la fusión de los Bancos Mercantil Mexicano y el Banco Nacional Mexicano. En 2001, el Grupo Financiero Citigroup adquirió Grupo Financiero Banamex-Accival formando el actual Grupo Financiero Banamex.