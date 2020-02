Descartan afectación a la economía nacional por coronavirus

Ante el pronóstico del Banco de México (Banxico) de baja en el crecimiento económico y un alza inflacionaria moderada por la caída del precio del petróleo debido al coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó afectaciones en la economía nacional.

"Como el coronavirus generó inestabilidad económica, financiera, en el mundo, en el caso de México, no hemos tenido muchas afectaciones en lo económico, en lo financiero. Cerró el peso con mucha fortaleza el pasado fin de semana, 18.56 pesos por dólar, es la apreciación de nuestra moneda, la más importante en 18 meses", dijo el mandatario.

A pregunta expresa sobre el pronóstico de Banxico, de que por el coronavirus y la caída en los precios del petróleo podría bajar el PIB y subir la inflación, el mandatario pidió esperar y confió en que no se presente ese escenario.

"Hay que esperar, todavía no sabemos, ojalá y no sea de esa manera, ojalá y haya crecimiento, se controle la inflación y se siga fortaleciendo el peso".

- ¿El gobierno está preparado para eso?, se le insistió.

- Sí, y vamos bien, afortunadamente, no es poca cosa que el peso sea la moneda que en el mundo más se aprecie con relación al dólar.

"Están hasta desconcertados nuestros adversarios y los expertos financieros. Pero, independientemente de las circunstancias adversas en el mundo, nosotros tenemos finanzas públicas sanas".

Recordó que en su administración no hay aumento de impuestos, "no hay impuestos nuevos, no hay gasolinazos, no aumenta la deuda pública, está aumentando el salario, no tenemos déficit, no se gasta más de lo que ingresa a la hacienda pública, está llegando mucha inversión extranjera, crece la captación de remesas, en fin, estamos bien".