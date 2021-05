Descartan tensión entre México y EU por disputa laboral

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la primera disputa laboral en el marco del T-MEC entre México y Estados Unidos genere tensión entre ambas naciones, sino que es una de las ventajas del acuerdo comercial.

"No, no, no, es algo bueno en el Tratado, antes nos incluía, esto fue una demanda del gobierno de Estados Unidos y en particular de los demócratas para aprobar el Tratado".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo informó que ya dieron respuesta a la denuncia de Estados Unidos sobre la negación de una asamblea de trabajadores de una planta de camiones de General Motors en Silao, Guanajuato.

"En efecto, en la planta de esta empresa se llevó acabo un recuento para resolver sobre la titularidad del contrato y hubieron muchas irregularidades en la elección, que eso es lo que están denunciando del gobierno de Estados Unidos, y tiene la razón, porque ya nosotros lo habíamos constatado y ya se había denunciado".

Dijo que la Secretaría del Trabajo ya había descalificado esa elección que fue violatoria a la legislación laboral.

"Ya se dio una respuesta de qué se tiene que reponer el proceso de elección y que aceptamos la recomendación que hace el gobierno de Estados Unidos, que tienen razón, y que no deben de haber fraudes en la elección de dirigentes y en las asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos".

Señaló que, por separado, México presentó una queja a Estados Unidos por probables violaciones a los derechos laborales de trabajadores agrícolas mexicanos.

"Eso fue violación a los derechos laborales. Es recíproco así como ellos pueden presentar quejas sobre la situación de trabajadores que laboran en nuestro país nosotros podemos presentar réplicas si hay violación de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y ese es el caso de México.

"No tengo el detalle pero seguramente es maltrato, violación a sus derechos y vamos a estar pendientes para que no se abuse de los trabajadores", dijo.