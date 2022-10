Destino de dinero "olvidado" será transparente, afirma director general HSBC

A-AA+

Ante la discusión y eventual aprobación en el Senado sobre el destino del dinero depositado en cuentas bancarias "olvidadas", el director general de HSBC México, Jorge Arce, dijo que la iniciativa se está trabajando desde la Asociación de Bancos de México (ABM) y se buscará que haya transparencia en el uso de los recursos.

Entrevistado después del relanzamiento de Ecobici en la Ciudad de México, Arce resaltó que en HSBC hay pocos recursos de cuentas en desuso por parte de los clientes y llamó a los usuarios a estar al pendiente de sus productos bancarios.

"No es dinero nuestro, es dinero de los tarjetahabientes, entonces tenemos que ser muy claros y hacer una reforma que le dé confianza a todo el mundo. Al final del día es dinero de los mexicanos. No es dinero de nadie más, es dinero de los mexicanos.

"Hay que incentivar que sea transparente, que todo mundo sepa cómo funciona el proceso, incentivar el uso de las cuentas. Pero es importante que la gente sepa que tiene que utilizar su cuenta y no dejarla abandonada", resaltó.

Apuestan por movilidad en bicicleta en Ciudad de México. Al igual que otras ciudades del mundo donde los sistemas de movilidad con bicicletas están patrocinados por firmas financieras, HSBC relanzó, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, Ecobici, en una estrategia de modernización que tiene como meta, en cinco años, reducir la huella de carbón en 8 mil 300 toneladas, lo que equivaldría a plantar 49 mil árboles en la Ciudad de México.

Para 2023 se estima que Ecobici aumente su número de bicicletas de 6 mil 500 a 9 mil 308 unidades y amplíe sus cicloestaciones de 480 a 687 y extienda su cobertura a las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Coyoacán.

"Se espera que cuando concluya la ampliación en el número de bicicletas, este sistema de movilidad pública sustentable de la capital del país será el tercero más grande del mundo, después de los de Londres y Nueva York. El contrato de patrocinio de HSBC México concluirá en 2028", dijo la firma financiera.