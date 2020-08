Detectan problemas de focalización en becas de Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha superado la meta de 300 mil becarios en su primer año de operación, pero se identificaron problemas de focalización, ya que hubo estudiantes que no recibieron el apoyo en instituciones prioritarias donde se planeaba otorgar una beca al total de la matrícula, de acuerdo con la evaluación que llevó a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de dicha iniciativa.

En este sentido, la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión han tenido resultados diferentes entre estudiantes de una misma institución educativa con condiciones socioeconómicas similares y que cumplen con los requisitos de elegibilidad del programa, advirtió el Consejo.

El programa busca llegar a lugares e instituciones de educación superior cuyos estudiantes son principalmente vulnerables, y prioriza la entrega de apoyos a alumnos de hasta 29 años de bajos ingresos y a grupos como mujeres, indígenas, afromexicanos y víctimas de violencia.

El apoyo económico no está condicionado a ningún promedio, ni situación académica. La beca es de 2 mil 400 pesos mensuales, entregados bimestralmente en un periodo de 10 meses; es decir, los beneficiarios recibirán cinco pagos de 4 mil 800 pesos cada uno por cada ciclo escolar, mediante un depósito directo a cuentas bancarias en el Banco del Bienestar o cuentas de bancos privados que el beneficiario elija. El apoyo durará el mismo tiempo que el programa académico que curse el estudiante.

En opinión del Coneval, es necesario que la estrategia de comunicación del programa involucre a todos los actores que participan en la operación, a fin de que sea adecuada y pertinente. En ese sentido, se requiere mejorar su estrategia de difusión, tanto de sus características generales de la intervención como de aspectos específicos (convocatorias, procesos de solicitud, etc.), para así brindar información oportuna a las y los becarios para que conozcan sus derechos y obligaciones como beneficiarios del programa.

Asimismo, se requiere que el programa regularice su operación en cuanto a la elaboración y la difusión de calendarios de operación y que estos sean compatibles con los de las Instituciones de Educación Superior a las que se dirige el programa.

En 2019, el programa tuvo un presupuesto aprobado de 4 mil 320 millones de pesos, de los cuales, se ejercieron 6 mil 210 millones en este mismo año. Para 2020 dispone de un presupuesto aprobado de 7 mil 776 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 80% respecto al asignado el año anterior. Por otro lado, en 2019 el programa atendió un total de 313 mil 523 becarios, lo que representó 104.5% de la meta establecida para dicho año, que fue de 300 mil estudiantes.