Diputado de Morena insiste en regreso de tenencia vehicular en todo México para 2020

El presidente de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó no dar la vuelta al tema, y generalizar en 2020 el cobro de tenencia vehicular en todos los estados del país, pues permitiría recaudar hasta 100 mil millones de pesos.

Ese impuesto generalizado seria distribuido entre los ayuntamientos y permitiría resolver, casi de forma inmediata, la carencia de recursos que viven el 99.9 % de los municipios, advirtió.

Al arrancar hoy lunes la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales rumbo a la Convención Nacional Hacendaria que reúne a alcaldes de todo el país y provenientes de todos los partidos políticos, el diputado de Morena advirtió que el tema se ha querido eludir pero "solucionaría con mucho los problemas y déficit gubernamental".

Esto porque –advirtió- no volverá el Ramo 23 (considerado el fondo de "los moches") mismo que eliminado en el presupuesto de este 2019 y que se destinaba a dar recursos a estados y municipios para inversión en infraestructura municipal.

Reclamó que al mismo tiempo que desparecieron para este año los recursos del Ramo 23 "se dio una fiebre en todos lados" para quitar la tenencia.

Pero "es el momento de que todos, al mismo tiempo, de manera unificada atiendan este tema y alcanzar (con ese impuesto) una cifra superior a los 100 mil millones de pesos para el mejoramiento de infraestructura vial, de mitigación en materia ambiental, problemas de agua, es un debate al que no podemos sacarle la vuelta ni lo podemos esconder", aseveró.

Se pronunció también por una actualización en el valor catastral en el valor de los inmuebles –lo que incrementaría el cobro del impuesto predial- y aumentar la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos en esa materia.

En la reunión con alcaldes éstos han insistido en la crisis de recursos, parálisis en inversión pública y riesgo para la viabilidad futura, por lo que demandan la realización de una Convención Nacional Hacendaria reformar el mecanismo por el cual se distribuyen hoy los recursos que se recaudan por concepto de impuestos.

En la apertura de trabajos, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, recordó que antes de los años 80 había una "jungla fiscal" con más de 500 diferentes impuestos en los municipios, situación que se revirtió a la creación del actual Impuesto al Valor Agregado (IVA) y hoy toca modificar las reglas para tener más recursos sin más impuestos, y con una nueva distribución.