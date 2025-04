Diputados avalan reformar para desaparecer Compranet

La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron, por 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención, la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para desaparecer Compranet y crear la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas para sustituirlo.

La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum también establece que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno conducirá la política general en materia de las contrataciones.

Además, permite contratar con otros entes públicos sin licitación si estos cuentan con al menos el 49% de capacidad técnica y material, lo que abre la puerta a opacidad y simulaciones, señalaron diputados de la oposición.

"En casos excepcionales, Hacienda en términos de las disposiciones aplicables podrá autorizar a las dependencias y entidades que convoquen o inicien los procedimientos de contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, sin contar con la suficiencia presupuestaria", refiere el dictamen avalado.

En su oportunidad, el diputado del PAN, Saúl Téllez, señaló que la iniciativa abre la puerta para que Pemex, CFE o el Ejército, violen la ley de obras públicas.

Recordó que durante el sexenio de Enrique, Peña Nieto, el ejército estuvo a cargo de 652 obras, mientras que dicha cifra creció en 432 % con Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que ejecutaron 2 mil 823 obras.

"Lo que hizo el gobierno de este régimen de la 4 T no es más que corromper completamente al ejército en nuestro país. La presidenta acaba de anunciar que se van a construir siete hospitales en el país, y los va a hacer a través de un convenio con la Sedena, a estas construcciones no les va a aplicar la ley de obras públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que personas como los amigos de los hijos del presidente van a ser los ganones en los contratos públicos", aseveró.

La diputada Graciela Domínguez (Morena) refirió que Compranet no favoreció el combate a la corrupción, y por ello es necesario crear una nueva plataforma para que administrar los contratos de obra pública.

"Nos acusan de que esta reforma va a eliminar controles, quisiera que hablemos un poco de lo que significó Compranet, una herramienta que al parecer no favoreció el combate a la corrupción, y veamos porque compranet fue usado por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, por Montiel, los Duartes, Yarrington, Padrés, Sabines y miren cómo acabaron. Con Compranet o sin él, se llenaron los bolsillos y vaciaron las arcas, con Compranet o a pesar de él, se hicieron grandes fortunas con dinero público, solo basta recordar el inútil monumento a la corrupción con la Estela de Luz, en el que para colmo se gastaron 230 millones de pesos de más, a los 9 mil millones de despilfarro de una barda del engaño en la refinería en Hidalgo", dijo.