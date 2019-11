Disney Plus arrasa en su lanzamiento

Nueva York.- El nuevo servicio de streaming Disney Plus alcanzó los 10 millones de suscripciones en su primer día de lanzamiento, muy por arriba de sus propias expectativas, informó la empresa.

Una mezcla de programas y películas de Marvel y Starwars, filmes clásicos animados y nuevas series de Disney, parece ser el éxito tras el lanzamiento del pasado martes.

Disney ha invertido miles de millones de dólares en su servicio de streaming, que se ofrece en Estados Unidos a un costo de 7 dólares al mes o 70 dólares al año tras una prueba gratis de 7 días. A los clientes de los planes de Verizon inalámbrico e internet en casa se les ofreció un año gratis.

Disney no desglosó de dónde venían las suscripciones, entre ellas las gratuitas, o cuántas fueron por pago mensual o anual. Algunos analistas pensaron que Disney tardaría un año en llegar a los 10 millones de suscriptores.

El catálogo de Disney es muestra de su fortaleza. Además de personajes clásicos como Blancanieves y Pinocho, Disney posee a Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic — grandes nombres que la mayoría de la gente reconoce. Disney Plus también tendrá las 30 temporadas de The Simpsons (Los Simpson). Y entre su programación original se destacan The Mandalorian, desarrollada en el universo de Star Wars, así como una serie sobre el personaje Loki de Marvel.

Netflix y Nickelodeon se alían

Este miércoles, Netflix y Nickelodeon informaron que llegaron a un acuerdo de producción de largometrajes animados y series de televisión originales. Por medio de un comunicado Netflix menciona que este convenio es por varios años y las producciones se basarán en la biblioteca de personajes de Nickelodeon como en IP, completamente nueva.