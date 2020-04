Disney+ supera los 50 millones de usuarios en todo el mundo

Disney+, la apuesta de "streaming" del gigante de Mickey Mouse, anunció este miércoles que ha superado los 50 millones de usuarios en todo el mundo.



"Estamos realmente abrumados de que Disney+ esté logrando repercusión en millones de personas en todo el mundo, y creemos que esto es un buen presagio de nuestra expansión este año a lo largo de Europa occidental, Japón y América Latina", dijo en un comunicado Kevin Mayer, el presidente de Walt Disney Directo al Cliente e Internacional.



"Las grandes narraciones inspiran y elevan el ánimo, y nos encontramos en una posición afortunada de ser capaces de proporcionar en Disney+ un vasto despliegue de gran entretenimiento arraigado en la alegría y el optimismo", añadió.



El pasado febrero, la compañía aseguró en la presentación de sus resultados trimestrales que Disney+ tenía en ese momento 28,6 millones de usuarios.



Hulu y ESPN Plus, otras dos plataformas digitales pertenecientes a Disney, contaban entonces con 30,4 y 6,6 millones de suscriptores, respectivamente.



Los 50 millones de usuarios de Disney+ suponen un muy buen dato para la compañía, pero se quedan todavía muy cortos frente a los 167 millones de suscriptores con los que cuenta Netflix, el gran dominador hasta ahora de la televisión en línea.



Disney+ incluye contenidos de Disney, Pixar, Marvel, "Star Wars" y National Geographic, entre otros, y es la baza con la que esta gran compañía del entretenimiento entró en las llamadas "guerras del 'streaming'", es decir, la muy competida lucha por hacerse un hueco en la televisión digital.



Esta nueva plataforma se estrenó en EE.UU. el pasado noviembre y comenzó una expansión progresiva por todo el mundo que en las últimas dos semanas le llevó a desembarcar a países europeos como España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Austria y Suiza.



El estreno de "The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars" y que contó con el chileno Pedro Pascal como protagonista, fue la punta de lanza para la presentación de Disney+.