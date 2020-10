Dólar cotiza en su menor nivel desde mediados de septiembre

El dólar reporta este viernes su precio más bajo desde mediados del mes pasado, tras indicadores que muestran un avance sostenido de las actividades manufactureras en Europa.

La divisa ha bajado 25 centavos en dos días y se vende esta mañana en 21.29 pesos en ventanillas de CitiBanamex, tratándose del precio más bajo desde el 17 de septiembre, cuando se intercambiaba en 21.27 unidades.

La divisa se intercambia en 21.15 unidades en BBVA, en 21.20 en Banorte y en 21.70 pesos en BanRegio.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio continúa cotizando en menos de 21 pesos por dólar y llegó a tocar 20.86 unidades más temprano, indican cifras de la agencia Bloomberg.

"El peso observó impulso tras la publicación de los indicadores PMI (Índice de Gestores de Compras, por sus siglas en inglés) de Europa, los cuales muestran un avance sostenido de la manufactura durante octubre, a pesar de que el sector servicios se está desacelerando por el avance de la pandemia", opina Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

Anoche, durante el segundo y último debate que sostuvieron el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden por la presidencia de Estados Unidos, el peso permaneció casi sin cambios con respecto al dólar.

Trump tuvo un buen desempeño en el debate final y civil, pero no fue lo suficientemente bueno como para mover la aguja electoral, dijo Edward Moya, analista senior de mercados en Oanda.

Biden no tuvo ningún desliz importante, aunque algunos argumentan que su declaración sobre el petróleo fue un error no forzado. El demócrata hizo un buen trabajo para mantener intacta su ventaja.

"Es probable que el presidente Trump vea un aumento en las encuestas, pero con casi una cuarta parte de los votos y el número de votantes indecisos en un solo dígito, Wall Street puede seguir cotizando por una victoria de Biden", opinó Moya desde Nueva York.