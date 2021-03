Dólar inicia semana con alza de 20 centavos; abre en 21.18 pesos

El dólar inició la semana con un aumento de 20 centavos, mientras los inversionistas permanecen cautelosos a la espera de las subastas de bonos del Tesoro de Estados Unidos que comenzarán a partir de mañana y también se mantienen atentos a los comentarios de los banqueros centrales.

CitiBanamex abrió vendiendo el dólar en 21.18 pesos, después de cerrar la semana pasada en 20.98 pesos y significa su precio más caro desde el 10 de marzo, cuando finalizó en 21.35 unidades.

Banorte ofrece la divisa en 20.80 pesos, Inbursa en 20.90, BBVA en 20.96 y Scotiabank en 21.50 unidades.

En operaciones al mayoreo, el dólar llegó a ubicarse en 20.88 pesos durante la madrugada, pero en estos momentos cotiza en 20.64 unidades, 13 centavos o 0.7% más caro que el viernes pasado, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

Los inversionistas permanecen cautelosos ante la volatilidad, a la espera de las subastas de bonos estadounidenses y comentarios de banqueros centrales esta semana, además de la próxima expiración de exenciones regulatorias a bancos en la Unión Americana implementadas ante el Covid-19, explicaron analistas de Banorte en un reporte publicado esta mañana.

El Departamento del Tesoro venderá 60 mil millones de dólares en bonos a dos años este martes, 61 mil millones en notas a cinco años el miércoles y 62 mil millones en deuda a siete años el jueves. Los inversores estarán atentos a la demanda de estos instrumentos.

Preocupa creación de divisas digitales de bancos centrales

Esta mañana, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y el presidente del Deutsche Bundesbank, Jens Weidmann, aseguraron que no quieren competir con los bancos con sus divisas digitales.

En una mesa redonda organizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), ambos banqueros han destacado que una de las principales preocupaciones que se derivan de la posible creación de estas divisas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) es la estabilidad financiera.

"Tenemos un sistema de dos niveles: los bancos centrales interactúan con los bancos comerciales y los bancos comerciales interactúan con el público. No queremos desestabilizar eso. No queremos competir con los bancos por la financiación", dijo Powell.

En su boletín de este lunes, analistas de Banorte destacan que los participantes del mercado estarán pendientes esta semana a los comentarios de banqueros centrales, así como a la comparecencia de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ante legisladores, además de la reunión de líderes de la Unión Europea para discutir la pandemia.

También habrá varias decisiones de política monetaria, incluyendo en Tailandia, Suiza, Colombia y México.