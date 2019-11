Dólar repunta 25 centavos y se vende a 19.66 pesos al menudeo

Producto de la incertidumbre que prevalece en los mercados internacionales respecto a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, el dólar al menudeo se vende a 19.66 pesos en las ventanillas de los bancos, 25 centavos por arriba del cierre del día anterior.

La cautela de los mercados se debe la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Club Económico de Nueva York, en donde habló sobre los planes del acuerdo "fase uno" con China. El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos está cerca de cerrar la "fase uno" de un acuerdo comercial con China, pero no ofreció nuevos detalles sobre las negociaciones en un discurso con el que buscó destacar los logros de su gobierno en materia económica. Los inversores estaban a la espera de los comentarios de Trump en el Club Económico de Nueva York, pero los mercados apenas se movieron después del discurso, que no tuvo anuncios importantes.

Los rumores surgidos el martes más temprano que apuntaban a que Trump podría anunciar el lugar y la fecha del acuerdo comercial que firmará con el presidente chino, Xi Jinping, resultaron infundados.

"Se mueren por llegar a un acuerdo. Somos nosotros los que estamos decidiendo si queremos o no alcanzarlo", dijo Trump sobre China. Por otro lado la mañana de este martes el jefe de gabinete del Vicepresidente de Estados Unidos, Marc Short, dijo que la administración espera que el T-MEC sea aprobado por el Congreso este año.

Cualquier avance significativo en la aprobación del T-MEC en Estados Unidos deberá llevarse a cabo en los próximos días, pues el 12 de diciembre será el último día de actividades de la Cámara de Representantes este año, mientras que el 13 será el último día de actividades en el Senado.

El peso mexicano no ganó terreno tras los comentarios de Marc Short. Hasta el momento el dólar se mantiene presionado. En los mercados internacionales el tipo de cambio se ubica en 19.32 pesos por dólar, 20 centavos por arriba del cierre anterior.