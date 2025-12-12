Dólar se cotiza abajo de los 18 pesos

El dólar se debilita por cuarto día consecutivo y penetra el piso de 18 pesos, por primera vez desde julio del año pasado, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El tipo de cambio cotiza este viernes en 17.99 unidades, lo que significa una apreciación de 0.3% este viernes y de 14% en lo que va de 2025.

Estrategas de Banorte calculan que la paridad rondará entre 17.85 y 18.30 pesos por dólar durante la siguiente semana.

"De corto plazo, la zona técnica de mayor congestión se ubica cercana a 17.85, con nuestras trayectorias incorporando 17.70 a 17.80 para el siguiente año", indicaron.

La correduría brasileña XP Investments proyecta que la paridad despedirá 2025 sobre los 18 pesos y cerrará el siguiente año en 17.10 unidades.

La última vez que tocó un nivel tan bajo fue el 3 de junio de 2024, cuando llegó a perforar el piso de 17 por momentos del día.