Donatarias recurrirán al amparo si pasa reforma en Senado

Si no hay un diálogo con el Senado para corregir la reforma que aprobó la Cámara de Diputados para limitar a partir del próximo año, los ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social, las donatarias autorizadas recurrirán al amparo.

Además, se encuentran analizando si recurrirán a otras medidas como marchas o plantones, pero privilegiarán primero el diálogo y mesas de análisis.

Así lo establecieron representantes de diversas organizaciones civiles en videoconferencia, tras la aprobación de las reformas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las medidas que se tomarán en caso de que pierdan su autorización.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría, la propuesta del Ejecutivo que limita a las donatarias que obtengan más de 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social.

También se les exigirá que todas sus operaciones de compra estén respaldadas con un comprobante fiscal digital por internet (CFDI), para evitar operaciones con factureras.

El régimen actual en la Ley del ISR, establece que dichas organizaciones solamente pueden recibir 10% de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social.

Pero según las organizaciones, no está claro cómo se aplicará, por lo que existe el riesgo de que algunas puedan perder su autorización para operar.

Hatziri Recillas del Grupo Fiscal de OSC; Mariana Sandoval del Grupo UNIDOSC; Jorge Villalobos del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y Raúl Ybarra de Estándares Pro Bono, explicaron que hay 9 mil donatarias registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De de las cuales mil 800 corren el riesgo de desaparecer con las nuevas medidas que los senadores tienen hasta el 31 de octubre para avalarlas o rechazarlas.

Establecieron que si bien las que estarían rebasando el límite del 50% por actividades no relacionadas, son muy pocas, dependerá de cómo el SAT las interpretará.

Refirieron que en un estudio que realizaron, el 20% de las donatarias estarían en riesgo, si se aplica el 50% de manera discrecional.

No van a ser tantas, pero el problema es cómo va a interpretar el SAT los ingresos relacionados o los no relacionados, acotaron.

"Si se analiza correctamente, ese rubro de otros ingresos, y se les agrega otros ingresos relacionados en salud, y asistencia y se deja nada más la parte de ayuda que son realmente diferentes al objeto social, no sabemos", expresaron.

Mostraron su preocupación porque no hay seguridad jurídica en la interpretación, ya que en todos los reportes, tanto en las declaraciones anuales como en el portal de transparencia, la única manera de poner lo que no es donativo o renta de capital, es en otros ingresos.

Explicaron que hay donatarias relacionadas con la educación o la salud que cobran cuotas de recuperación.

Los representantes de las organizaciones que convocaron a la conferencia de prensa virtual, participaron la semana pasada en el Parlamento Abierto que organizó la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El pasado 21 de septiembre, también tuvieron oportunidad de participar en el Foro de Análisis de la Miscelánea Fiscal 2021 que organizó la Comisión de Hacienda del Senado de la República.