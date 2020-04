Dueño de Maseca se compromete no aumentar materia prima para tortilla

Tras la reunión que tuvo ayer con un grupo de empresarios de Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Juan González, presidente y director General de Gruma, dueño de Maseca, hizo el ofrecimiento de no aumentar el precio de la harina de maíz, lo cual agradeció.

"Ayer me reuní con empresarios de Monterrey, y destaco lo que es de interés público, el dueño de Maseca, Juan González hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas. Lo agradezco".

Ayer martes por la tarde, el mandatario se reunió en una comida por más de cuatro horas con empresarios agrupados en el Grupo Monterrey o Grupo de los Diez, quienes señalaron que a pesar de tener diferentes puntos de vista acerca de cómo abordar la presente crisis sanitaria y económica por el Covid-19 le ofrecieron al primer mandatario su solidaridad.

En comunicado posterior a la reunión, los líderes del sector privado neoleonés argumentaron que proteger el empleo es complementario a ese propósito, "por lo que se requiere una política pública enfocada a cero despidos y cero cierres de empresas para que la crisis actual sea transitoria".

Manifestaron al presidente que los empresarios "no somos sus adversarios, por el contrario, somos un componente indispensable en la eventual recuperación económica de nuestro país".