Economía en México se contraerá hasta 34% en el segundo trimestre: Bank of America

La debilidad económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que se vive en el país provocará una gran caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, dijo Bank of America.

Según la firma, la actividad económica podría caer hasta 34% en el segundo trimestre del año, ante el mayor confinamiento a partir de abril, contracción en la demanda externa y la caída de los precios del petróleo.

"Esperamos una contracción de -34% en el segundo trimestre de 2020 (en datos anualizados), pero vemos grandes riesgos a la baja, además de la gran incertidumbre sobre cuándo puede reabrir la economía. Aún esperamos una contracción de -8% para el año, pero los riesgos a la baja para nuestro pronóstico están aumentando rápidamente", explicó Bank of America.

La firma recalcó que la respuesta política del gobierno mexicano no amortigua el golpe, ya que las medidas fiscales dadas a conocer hasta el momento son inferiores a 1% del PIB.

"No hay cambio de política para tratar la salud y ahora la emergencia económica. En el frente de la política monetaria, el débil crecimiento le da margen a Banco de México para continuar reduciendo, y esperamos que Banxico reduzca 100 puntos base desde aquí para llevar la tasa de política al 5%, con riesgos a la baja", dijo Bank of America.