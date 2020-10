Economía global regresa de la crisis, pero "lejos de terminar": FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que la economía global está presentando una mejoría gracias a los estímulos fiscales y monetarios por 12 billones de dólares, recuperación que se acelerará con las vacunas y terapias contra Covid-19.

"La economía mundial está volviendo de las profundidades de la crisis, pero esta calamidad está lejos de terminar", alertó durante su discurso con motivo del 125 aniversario de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres en donde fue investigadora.

Adelantó que esto permite una pequeña revisión al alza, del pronóstico global para 2020, que dará a conocer el organismo en su documento sobre perspectivas económicas (WEO por sus siglas en inglés), la próxima semana en el marco de la reunión anual de otoño que realizará el FMI y el Banco Mundial.

Sin embargo, advirtió que esta fatalidad provocada por la pandemia de Covid-19 aún no termina, por el riesgo de un rebrote; por eso, dijo que se mantiene la proyección, una recuperación parcial y desigual en 2021, pues los mercados emergentes y países de menores recursos siguen presentando una situación precaria.

Estimó que los avances más rápidos que se están viendo en las medidas sanitarias, como las vacunas y terapias, podrían acelerar el "ascenso".

Pero también podría empeorar, especialmente si hay un aumento significativo de brotes graves, reconoció.

Afirmó que todos los países se enfrentan, lo que calificó de "el largo ascenso hacia una escalada difícil que será larga, desigual e incierta, y además propensa a contratiempos".

Georgieva refirió que en junio pasado el FMI proyectó una severa contracción del producto interno bruto mundial para el presente año.

Empero actualmente el panorama ahora es menos terrible, admitió.

"Ahora estimamos que durante el segundo y tercer trimestres, fueron algo mejor de lo esperado, lo que permite una pequeña revisión al alza de nuestro pronóstico global para 2020; y seguimos proyectando una recuperación parcial y desigual en 2021", anunció.

Hizo ver que la abundante liquidez inyectada a los mercados, hogares y familias, y las bajas tasas de interés ayudaron a muchos mercados emergentes a recuperar el acceso a endeudamiento, pero ni un solo país del África subsahariana ha emitido deuda externa desde marzo.

Consideró que a medida que los países se vayan embarcando en este "ascenso", todos tendrán que estar unidos por una sola cuerda, en donde los más fuertes, ayuden a subir a los escaladores más débiles en un camino empañado por la incertidumbre.

CON CICATRICES

Georgieva dijo que ahora también existe el riesgo de sufrir graves cicatrices económicas por la destrucción de puestos de trabajo, las quiebras y la interrupción de la educación.

Debido a esta pérdida de capacidad, señaló que en el FMI están anticipando que la producción mundial se mantenga por debajo de las proyecciones que se tenían antes de la pandemia en el mediano plazo.

"Para casi todos los países, esto será un revés para la mejora del nivel de vida; esta crisis también ha empeorado la desigualdad debido a su impacto desproporcionado sobre los trabajadores con baja calificación, las mujeres y los jóvenes. Claramente hay ganadores y perdedores", puntualizó.

CAMINO A SEGUIR

La directora gerente del Fondo Monetario, expuso que le mundo después de Covid-19 no puede ser el mismo.

"No podemos permitirnos simplemente reconstruir la vieja economía, con su bajo crecimiento, baja productividad, alta desigualdad y empeoramiento de la crisis climática", expresó.

Se requieren reformas para construir una economía más resiliente, más verde, más inteligente, más inclusiva y más dinámica, estableció.

En ese contexto, indicó los pasos a seguir con las nuevas prioridades:

- Salvaguardar la salud de las personas, intensificar las medidas esenciales.

-Evitar la retirada prematura del apoyo a las políticas.

-Tener una política fiscal flexible y progresista será fundamental para la recuperación.

-Lidiar con la deuda, especialmente en países de bajos ingresos.