El 38% no sabe usar internet en zonas rurales de América Latina

En América Latina 37.6% de las personas no utiliza internet porque no sabe usarlo, de acuerdo con el estudio Desarrollo de las Habilidades para la Inclusión Digital Rural en América Latina y el Caribe.

Mientras que 26.2% no sabe qué es internet, 13.5% no tiene acceso a un dispositivo y al 12.4% no le interesa usar la red, destaca el análisis realizado por el BID, IICA y Microsoft.

La Covid-19 ha redimensionado el problema de conectividad en zonas rurales de América Latina y el Caribe, porque se ha experimentado cómo este acceso es fundamental para sostener la vida económica, cultural, educativa y social, comenta a EL UNIVERSAL Sandra Ziegler, autora del estudio.

Aunque la conectividad es imprescindible no es suficiente pues además de contar con la infraestructura, la población debe contar con las habilidades para poder manejar estos recursos de manera asidua.

"Ya no sólo es una cuestión de acceso material a los dispositivos sino lo que se pone en juego son competencias, disposiciones y, en parte, el nivel de escolarización", destaca Ziegler.

El estudio encontró diversos obstáculos que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de políticas públicas sobre el tema.

"Por una parte encontramos que hay un acceso diferencial y utilización y oportunidades de desarrollo de estas habilidades digitales de diferente manera según el género", subraya la autora.

Asimismo, hay brechas entre zonas rurales y urbanas pues hay mayores oportunidades de acceso a la educación digital en escuelas de áreas urbanas que en las rurales.

"El tema educativo es clave porque es el punto de partida, la plataforma donde se empiezan a forjar estas habilidades y por lo tanto toda política pública debe poner el foco y atender a la expansión de las oportunidades, del uso de las nuevas tecnologías en el contexto escolar en los entornos rurales".