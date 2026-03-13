logo pulso
El acero mexicano, en nivel crítico

Sobreoferta de China y aranceles de Trump tumban a la industria siderúrgica de nuestro país

Por EFE

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
El acero mexicano, en nivel crítico

Ciudad de México.- La industria siderúrgica mexicana cayó a un nivel "crítico" por la presión simultánea de la sobreoferta de China y de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero mexicano, advirtió este jueves el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Sergio de la Maza Jiménez.

Al asumir el cargo, De la Maza afirmó que el sector opera apenas al 55 % de su capacidad instalada, un porcentaje que describió como crítico para la industria.

Añadió que la producción mexicana de productos terminados de acero cayó un 8.1 por ciento en 2025, a 16.8 millones de toneladas, mientras el consumo bajó un 10.1 por ciento, en lo que calificó como la mayor contracción reciente del sector.

El dirigente atribuyó buena parte de estas distorsiones a China y "sus países satélites". Sostuvo que el país asiático concentra el 53 % de la producción mundial de acero, con 961 millones de toneladas de acero líquido, y que exporta bajo condiciones de ´dumping´ y subsidios, cada vez más incorporado en manufacturas como autos, camiones, maquinaria y electrodomésticos.

Según Canacero, solo en México las importaciones indirectas de acero superan ya los 11 millones de toneladas equivalentes, mientras a escala mundial China exporta 137 millones de toneladas de acero indirecto.

A esta presión se sumó el golpe comercial de Estados Unidos. De la Maza recordó que la Sección 232 impuso en 2018 un arancel de 25 % al acero y aluminio por motivos de seguridad nacional, del que México quedó exento después, pero señaló que en 2025 Washington retiró esa excepción y duplicó el gravamen a 50 %.

El presidente saliente de Canacero, Víctor Cairo, afirmó que las exportaciones mexicanas cayeron más de 50 % tras la aplicación de ese arancel y sostuvo que la medida carece de sustento porque México mantiene un déficit siderúrgico con Estados Unidos de 2,5 millones de toneladas y 4.400 millones de dólares.

Las cifras del organismo muestran que en diciembre de 2025 las exportaciones de productos terminados se desplomaron 52 % anual y que en todo el año bajaron 21,6 %, a 2,4 millones de toneladas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el acero será el primer tema que México llevará a la próxima ronda de conversaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

