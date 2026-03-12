logo pulso
Las bolsas europeas caen levemente

Por EFE

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Madrid/Nueva York.- La mayoría de las bolsas europeas cerraron con caídas inferiores al 1 %, mientras Wall Street terminó en terreno mixto en medio de la subida de los precios del petróleo, que terminaron la jornada con un alza del Brent del 4,76 % y del intermedio de Texas (WTI) del 4,55 %. El barril del WTI avanzó hasta los 87,25 dólares, y el Brent hasta cerca de 92 dólares.

En bolsa, Fráncfort lideró las pérdidas con un descenso del 1,37 %, mientras que Milán cedió el 0,95 %; el índice Euro Stoxx 50 (recoge la marcha de medio centenar de las compañías con mayor capitalización de la zona euro) bajó el 0,73 %; Londres el 0,56 %; Madrid el 0,53 % y París el 0,19 %.

Mientras, Wall Street cerró mixto, con una bajada del 0,61 % de su índice Dow Jones y un leve retroceso del 0,08 % del selectivo S&P 500. Por contra, avanzó el tecnológico Nasdaq, con una subida del 0,08 %.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este miércoles un avance del 0,24 % para ligar dos jornadas al alza e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 67.559,78 unidades, en una sesión con resultados negativos a nivel mundial.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,45 % frente al dólar, al cotizar en 17,67 unidades por billete verde, frente a los 17,59 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

