El adeudo millonario de Iberdrola, según Bartlett

El director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que la reforma energética engendró una élite de personajes seleccionados en la industria eléctrica, al tiempo que fustigó a empresas como la española Iberdrola.

Indicó que si bien no se pretende que la iniciativa privada se vaya de México o deje de invertir, el gobierno federal "no quiere que la IP en el sector eléctrico venga a saquear al país con todas las ventajas y privilegios, y vamos a renegociar contratos aunque no quieran, pues es un abuso".

Tal es el caso de la española Iberdrola, "que nos cobra 100% de la energía que nos vende y nos entrega 30%, lo que ha significado que nos dejaron de entregar energía con valor de 10 mil millones de pesos en los últimos años y tampoco quieren pagar".

Por eso se están negociando los contratos con la compañía, agregó durante su comparecencia ante las Comisión Unidas de Energía e Infraestructura del Senado, como parte de la glosa del 2o. Informe de Gobierno.

"Esta élite está integrada por exfuncionarios públicos, centros de pensamiento, grupos de abogados y jueces trabajando por imponer el derecho corporativo, empresarios, representantes de corporaciones transnacionales, la academia e intelectuales orgánicos asociados con diversos grupos de interés", denunció.

"Son antiguos consejeros de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), viejos subsecretarios de energía o pseudoexpertos que hace unos años promovían la reforma energética y por ende el desmantelamiento de la empresa pública, o del Consejo Coordinador Empresarial. No terminan de entender que, tal como recientemente lo afirmara el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), no nos interesan los negocios privados, sino los públicos", señaló.