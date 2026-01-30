logo pulso
¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

El aguacate michoacano será el rey del Super Bowl

El estado enviará 120 toneladas del producto a EU

Por El Universal

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
El aguacate michoacano será el rey del Super Bowl

Morelia, Mich.- Más de 120 mil toneladas de aguacate enviará Michoacán a los EU para el Super Bowl LX, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con la exportación de este producto, Michoacán se posiciona como el líder; además para este 2026, el 90 por ciento del aguacate que será enviado al mercado estadounidense cuenta con la certificación Proforest Avocado, pues proviene de huertas libres de deforestación.

El mandatario michoacano aseguró que ello ha sido posible, gracias a la implementación del sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal, creado por la presente administración estatal.

Ramírez Bedolla explicó que, para el evento deportivo más importante en Estados Unidos, el cual se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, 68 municipios de Michoacán cultivadores de aguacate empezaron a enviar el fruto a diversas ciudades de ese país.

Michoacán cuenta con una superficie superior a 182 mil hectáreas de huertas distribuidas en municipios como Uruapan, Tancítaro, Ario, Nuevo Parangaricutiro, Tacámbaro o Peribán, mencionó.

"Esto permite que la producción anual de aguacate supere un millón 300 mil toneladas anuales", refirió y destacó que "la industria aguacatera es una de las principales fuentes de empleo y el sustento para miles de familias".

Además de aguacate, Michoacán ocupa el primer lugar en producción de otros productos como limón, guayaba, fresa y zarzamora.

Y precisó que, a dos años de la puesta en marcha de este instrumento de certificación, se han registrado 58 mil huertas de aguacate y verificado más de 240 mil cortes del fruto, con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial con que se vigilan los 6 millones de hectáreas de territorio.

