El dilema de invertir o no en bitcoins

En días recientes, el precio del bitcoin ha roto todos los pronósticos y se ha colocado por encima de los 52 mil dólares, lo que, en tipo de cambio, rebasa un millón de pesos. Todas las expectativas apuntan a que se mantendrá en máximos históricos, con lo que se ha despertado el interés de inversionistas y público en general por este tipo de activos virtuales.Grandes empresarios como Elon Musk, bancos de inversión y empresas globales de medios de pago, entre otras, han apostado por las monedas digitales, en franca tendencia de que se convertirán en el dinero de uso normal para la población en los próximos años.

Ante el impacto de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, la población ha volteado hacia diversas alternativas sobre medios de pago.

De acuerdo con información de un estudio de Visa sobre preferencias de consumidores en América Latina y el Caribe, realizada entre consumidores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana, la demanda y la confianza por las nuevas tecnologías de pago está creciendo. Así, 78% de los encuestados explicaron que planean utilizar nuevas tecnologías de pago en el futuro y esperan aplicaciones, como compras en redes sociales, pagos mediante mensajería instantánea, biometría, criptomonedas y otras innovaciones.

En el detalle, 58% busca realizar pagos mediante mensajería instantánea u otras plataformas de redes sociales; 42%, con herramientas de biometría, y otro 25%, con criptomonedas. "El bitcoin presentó una fuerte ganancia de 7.90%, cerrando en 52 mil 422 dólares. Esta criptomoneda acumula un rendimiento de 80.97% en 2021, debido a la fuerte tendencia a nivel global a favor de su uso.

"Es probable que el incremento en la liquidez en los mercados financieros, por los estímulos económicos a nivel global, esté contribuyendo con el aumento en las posiciones de inversión en las criptomonedas, así como su accesibilidad para inversionistas minoristas a través de plataformas digitales", explicó Banco Base en un análisis sobre el tema.



Tomar precaucionesPara el público en general, el uso de criptomonedas debe tomarse con mucha cautela, considerando que se trata de activos que tienen un grado de volatilidad muy fuerte, lo que significa que se han tenido episodios en los cuales. en cuestión de horas, el precio se ha caído fuertemente. Así, de mantenerse el interés por invertir en monedas digitales, se pueden atender las siguientes recomendaciones:

- Buscar empresas serias que ofrecen alternativas para evitar ser víctima de fraudes.

- Nunca invertir todos los recursos en una sola opción. Se debe diversificar.

- Tener muy en claro que las criptomonedas tienen fluctuaciones muy fuertes en poco tiempo, con lo que se puede perder en cuestión de minutos el dinero de una inversión.

- No hay respaldo por parte de una autoridad, si se tiene una fuerte caída en precios y, en consecuencia, se pierde una parte importante de recursos o toda la inversión.



A debate

En este entorno, queda claro que el uso e criptomonedas se afianzará como un modelo eficiente para realizar pagos electrónicos. Sin embargo, actualmente se atraviesa una discusión seria sobre la forma en la que las autoridades intervendrán su campo de operación y cómo se garantizará que el dinero invertido para su uso cuente con algún tipo de respaldo.

"El tema de la seguridad cibernética es fundamental y también la eficiencia técnica es extrema; no podemos permitirnos ningún grado de error.

"Si la gente confía en este sistema y se intercambiarán valores por esta vía, no hay de que 'se me cayó el sistema' o que 'hay un error de 0.001'", dijo recientemente el gerente General del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens.