El servicio de telecom de Walmart usa publicidad engañosa: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que la cadena comercial Nueva Walmart de México vende y distribuye el servicio de internet y telefonía celular de prepago "BAIT", un producto que presumiblemente no se apega a las leyes aplicables y puede inducir al error, confundir a la población por la publicidad engañosa o abusiva.

"Se detectó que el empaque y la publicidad pueden ser confusas para la población consumidora, ya que las tarjetas SIM contienen la marca comercial Bodega Aurrera que pertenece a Nueva Walmart de México", cuando en realidad el proveedor es "Rocketel". La Procuraduría explicó que fue la empresa Rocketel la que registró el contrato de adhesión de telecomunicaciones mediante el que se comercializan las tarifas de BAIT. Esa situación deja en evidencia que "la empresa no es clara en su publicidad", porque BAIT se publicita en su sitio de internet como el servicio de telefonía móvil que busca que la conectividad sea incluyente y accesible a toda la población, incluyendo zonas remotas, mejorando su vida, al tener acceso a un mundo cada vez más conectado, pero el contrato de adhesión difiere de la que se ubica en el portal de internet de Rocketel.

Rocketel en su página de internet señala que los usuarios de BAIT pueden comunicarse con quién directamente ofrece el servicio, pero este último no es el operador móvil virtual que brinda el servicio. "En este contexto, se alerta a los consumidores para que tomen precauciones referentes a estos productos y servicios y con ello, evitar una posible afectación. La Profeco trabaja para salvaguardar los derechos del consumidor de telecomunicaciones y promover relaciones de consumo equitativas", dijo.

Y recordó que en caso de quejas puede llamarse al Teléfono del Consumidor 55 5568-8722 y el número 800 468-8722; o vía internet, o a los correos electrónicos: quejastelecomunicaciones@profeco.gob.mx

http://telefonodelconsumidor.gob.mx/